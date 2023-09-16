真人版《航海王》角色誰最夯？第一名竟然不是魯夫！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「真人版航海王角色」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的真人版航海王角色排行。

經典動漫《航海王》（海賊王、ONE PIECE）真人改編版8月31日於Netflix正式上線，影集播出後，原先不看好漫改作品的粉絲們紛紛表示該影集為「漫改天花板」，認為真人版航海王表現出色、令人為之驚艷，而劇中角色的人氣也水漲船高，因此我們針對「真人版航海王角色」進行觀測，一起來看看你的「本命角」有沒有上榜吧！

真人版「索隆」超帥引粉絲暴動 預告「魯夫」伸長手 網嗨翻直呼：回憶殺！ ▲ 網友熱議真人版航海王TOP角色 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「真人版航海王角色」相關話題的討論，發現由「新田真劍佑」所飾演的「索隆」受到最多關注。索隆為草帽海賊團的第一位成員，其在原作中便以強大又傑出的「三刀流」收穫大批粉絲愛戴，而在真人版中詮釋該角的「新田真劍佑」也憑藉帥氣形象引起極大討論聲量，就有粉絲在論壇介紹這位美籍日裔的男演員，引來許多觀眾回覆「原本航海王最喜歡的角色就是索隆，結果真人版直接變成我好暈索隆」、「前幾天我哥推薦真人版就看了一下，直接被索隆帥到持續看下一集」，認為新田真劍佑除了顏值極高之外，在航海王中的表演亦相當出色，讓人期待他演繹更多影視作品。

而身為草帽海賊團船長及首領的主角之一「魯夫」則是由年僅20歲的墨西哥演員「Iñaki Godoy」飾演，真人版延續漫畫中的設定，將魯夫伸縮自如、能把身體變成橡膠的超能力搬上螢幕，讓不少影迷十分激動；許多粉絲在當初漫改消息發布時便熱烈討論「選角問題」，說道「因為魯夫是直髮，所以一開始其實對這個自然捲蠻困惑XD」、「我覺得每個人都很還原！魯夫好調皮可愛」、「其實覺得選角跟妝髮造型都蠻用心的欸，而且至少沒有硬要選五官跟膚色差十萬八千里的」，肯定製作團隊在選角方面下了一番工夫，同時也有粉絲在實際看過真人版航海王後表示「我覺得伊納基（Iñaki Godoy）的表現很好，笑容有感染力，而且聲音也很貼合角色」，直呼核心人物「魯夫」的演員人選「非伊納基莫屬」。

另外，由「Emily Rudd」飾演的「娜美」同樣受到不少矚目。由於原版娜美著名特色之一就在其身材相當姣好，因此有部分粉絲認為真人版娜美的外型「不夠還原」，提出「當然不要求娜美跟漫畫一樣，但有幾幕還是覺得跟想像有落差」，不過也有另一部分網友持不同意見，留言如「大家真嚴格，這娜美蠻耐看的啊」、「劇很好看啊，真人娜美很漂亮」；更有人進一步補充「我好喜歡電影在每集的細節上塑造了娜美的性格，從小地方就可見到她在照顧大家」表示對Emily Rudd詮釋的真人版娜美相當滿意。

你也是多年的老航海迷嗎？或者你是因真人版影集才入坑的新粉呢？真人版《航海王》除了精彩復刻原作中多個經典場景外，神來一筆的選角更是讓不少網友在觀影後給出極高評價，若最近鬧片荒的話，不妨將本片加入片單，跟著主角們一起進入海賊的世界吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「真人版航海王角色」相關討論則數。觀測期間：2023/06/12~2023/09/12，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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