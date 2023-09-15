長榮直飛杭州亞運會 供台灣選手客製餐、免費超額行李
第19屆亞洲運動會即將於9月23日在杭州登場，第一批亞運代表隊的台灣選手今出發，長榮航空賽事期間增班及放大為波音777-300ER機型，提供台灣選手桃園-杭州航段共計16個航班的皇璽桂冠艙與豪華經濟艙全區包艙服務，除贊助免費超額行李，還提供客製化機上餐點等服務。
長榮航空表示，為配合亞運選手賽程，即日起至10月10日在旅運暢旺之際，仍於賽事期間增班及放大為波音777-300ER機型，提供共計近700席機位、選手專屬報到櫃檯，協助代表隊加速報到作業，另也贊助代表隊免費超件行李額度及提供行李專櫃運送。
另外，長榮航空指出，為提供選手一致性的服務，開啟跨部門專案會議，調整機上服務流程及餐點供應方式，除了以法國Evian礦泉水共同歡迎選手登機，也於豪華經濟艙提供皇璽桂冠艙等級餐點及100%冷壓果汁。
長榮航空表示，該公司除了在日本、美國、英國及法國，皆有贊助棒球、足球等各項運動，同時長期提供資源支持不同領域台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維、「台灣蝶王」王冠閎及「小林同學」林昀儒等。
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