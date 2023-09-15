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《咒術迴戰》《我推的孩子》《鏈鋸人》商品前進統一時代百貨高雄店

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
「玩轉動漫遊」好玩、好買又好拍！《咒術迴戰》、《我推的孩子》、《鏈鋸人》《藍色監獄》等多項人氣動畫商品前進統一時代百貨高雄店，限量超值組合包，手刀搶起來。羚邦提供
「玩轉動漫遊」好玩、好買又好拍！《咒術迴戰》、《我推的孩子》、《鏈鋸人》《藍色監獄》等多項人氣動畫商品前進統一時代百貨高雄店，限量超值組合包，手刀搶起來。羚邦提供

想要參加《我推的孩子》星野愛一家人最幸福的生日派對嗎？Ani-One從9月13日起到10月30日止，於統一時代百貨高雄店一樓，正式開展「玩轉動漫遊」快閃店，負責策畫的羚邦亞洲與統一時代百貨高雄店特別精心地把現場的一角布置成阿奎亞與露比的一歲生日派對場景，這是星野愛人生中最美好的一刻，幸福與歡笑彷彿都凝結在這一天；快閃店內不只有這個生日場景，現場還展出星野愛與《咒術迴戰 懷玉‧玉折》篇五條悟與夏油傑的超高人氣等身壓克力牌，而除了上述兩部高度受矚目的動畫之外，還有《鏈鋸人》、《藍色監獄》、《排球少年！！》、《遊戲人生》與《我的英雄學院》等多部人氣動畫IP的週邊商品也加入這次的統一時代百貨高雄店的「玩轉動漫遊」快閃店，讓南部的動畫粉絲們可以逛得開心，一口氣買個過癮。

這次的「玩轉動漫遊」也為南部的動漫迷帶來空前的好消息，在台北「漫畫博覽會」中人氣最高、迅速賣到缺貨的各項福袋，在高雄「玩轉動漫遊」快閃店獨家捲土重來，每週推出不一樣的超值組合包，9/16(週六)打頭陣的是人氣最旺的《咒術迴戰》，內含印製「東京都立 咒術高等專門學校」的的緹花毛巾，雙面抱枕與五條悟或夏油傑隨機出貨的30公分壓克力立牌；第二週9/23(週六)接棒開賣的是《藍色監獄》，除了有隨機款式的抱枕、運動水壺與提花應援毛巾各一件之外，更有印上多位球員運動英姿的防水撲克牌一副；第三週9/30(週六)接棒的《鏈鋸人》內含波奇塔絨毛玩具一隻、一只隨機的角色手環與一把好看又實用的自動折傘，讓波奇塔成為你遮陽擋雨的好夥伴！最後一週10/7(週六)登場的是口碑最強的《我推的孩子》，除了有多功能的大桌墊、提花應援毛巾與鑰匙圈之外，還有一個可愛的抱枕，讓你在看動畫時，抱著她一起燒腦，一起心碎也一起為她可愛的孩子們加油！讓她陪伴你經歷劇情中的每一個峰迴路轉；上述四組超值包售價都只要一千元，數量有限，每周六開賣新的超值組合包，來晚了就真的會搶不到！

除了現場商品外，另有許多商品不定期推出，數量極為有限，請務必隨時關注羚邦Medialink Taiwan 臉書官方網站：https://www.facebook.com/MedialinkTW

「玩轉動漫遊」好玩、好買又好拍！《咒術迴戰》、《我推的孩子》、《鏈鋸人》《藍色監獄》等多項人氣動畫商品前進統一時代百貨高雄店，限量超值組合包，手刀搶起來。羚邦提供
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