海蜂、海豹都愛「它」！1950軍事風好物強勢回歸再進化

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「固定式表帶桿」正是表款特色、也是FXD的命名由來，本次並搭配軍綠色尼龍織帶。圖／TUDOR提供
「固定式表帶桿」正是表款特色、也是FXD的命名由來，本次並搭配軍綠色尼龍織帶。圖／TUDOR提供

專業、軍事風格總是特別迷人，帝舵（TUDOR）正式發表全新Pelagos FXD領航型專業潛水表，從1950、1960年代的骨董原型為靈感，展現出軍綠色、精準的專業「軍事潛水腕表（Milsub）」。

原來在1950年代開始，帝舵已經為各國海軍專業軍事人員提供手表或計時設備；無論是海豹部隊、特殊屬於「工程營」的海蜂（SeaBees）部隊、水下爆破隊（Underwater Demolition Team），而本次Pelagos FXD領航型專業潛水表則是在2016、2022之後的「第三代」。

方形鐘點標記是Pelagos的專屬設計語彙，同時六點鐘方向的Pelagos也改為紅色字體。基於安全考量，可用以計算時間的表圈為單向、同時尺寸略大於表殼，以方便水下配戴手套時可輕鬆操作。而「固定式表帶桿」正是表款特色、也是FXD的命名由來。42毫米的鈦金表殼輕盈、堅硬、耐磨耐刮；自黏式帶扣並搭配了軍綠與紅雙色的聚乙烯織帶，並另附黑色橡膠表帶一條。MT 5602機芯除了通過瑞士天文台認證，並在裝入表殼後還有-2/+4秒的精準度，優於原本的瑞士天文台（COSC）認證。

表款雖然是今日正式發表，但最快要在下周三（9月20日）陸續抵台，首批包含TUDOR全台唯一專賣店，位於台北101信義路入口一樓的帝舵台北101專賣店，訂價則為13萬3,000元。

第三代的Pelagos FXD領航型專業潛水表，延續方形鐘點時標，同時Pelagos字樣也改為醒目的紅色。圖／TUDOR提供
第三代的Pelagos FXD領航型專業潛水表，延續方形鐘點時標，同時Pelagos字樣也改為醒目的紅色。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）從1950、1960年代的骨董原型為靈感，展現出軍綠色、精準的專業「軍事潛水腕表（Milsub）」：全新Pelagos FXD領航型專業潛水表，將自下周三開始陸續可在TUDOR專賣店預約鑑賞。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）從1950、1960年代的骨董原型為靈感，展現出軍綠色、精準的專業「軍事潛水腕表（Milsub）」：全新Pelagos FXD領航型專業潛水表，將自下周三開始陸續可在TUDOR專賣店預約鑑賞。圖／TUDOR提供
從1950年代而來，第三代的Pelagos FXD領航型專業潛水表使用了當代技術力結晶的MT5602機芯。圖／TUDOR提供
從1950年代而來，第三代的Pelagos FXD領航型專業潛水表使用了當代技術力結晶的MT5602機芯。圖／TUDOR提供

台北101 瑞士

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