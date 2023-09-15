保樂力加 精選佳釀 舉杯慶團圓

中秋佳節即將到來，全球領導酒商法商保樂力加集團，精選旗下格蘭利威（The Glenlivet）、亞伯樂（Aberlour）、百齡罈（Ballantine's）、起瓦士（Chivas Regal）、皇家禮炮（Royal Salute）、馬爹利（Martell）與尊美醇（Jameson）佳釀，邀請大家共飲至臻美酒，享受團圓時刻。

格蘭利威 黃金三桶香氣足

全球僅在台灣獨賣的格蘭利威12年首席三桶，運用「黃金三桶新製序」，將酒液先在美國橡木桶熟成12年後，部分轉桶至初次裝填蘭姆桶，部分則轉桶至初次裝填波本桶，最後再透過新創三桶勾兌工法，形成三桶交織的多層次風味，更透過43%酒精濃度的提升，進一步提高香氣層次，造就百搭能耐，最適合中秋佳節聚會搭餐。

亞伯樂 雙桶卓越醇厚口感

堅持手工慢作的亞伯樂，以傳統雙桶熟成工藝，奢選更高比例的初次裝填美國波本桶與西班牙南部頂級Oloroso雪莉桶，歷經100%完整年分巔峰雙桶熟成，再予以至少6次以上的勾兌，造就出亞伯樂14年雙桶卓越的醇厚口感。

全程採純手工製作的亞伯樂A'Bunadh雪莉桶原酒，在精選的西班牙雪莉桶中熟成，以原桶強度裝瓶，不加一滴水，口感醇厚且深邃，是最純正的雪莉桶威士忌。

連續13年獲得各國際烈酒大賽金獎肯定的百齡罈17年，是行家口中「最完美的威士忌」。洋溢蘋果、香草、麥芽的清甜，隨後帶出香濃的蜂蜜香和柔順的香草氣息，最後以獨特煙燻味結尾，層次豐富。

起瓦士今年的重量級新作EXTRA 13年華麗玩桶系列，以突破框架的品牌精神，挑戰威士忌的無限可能；該系列的紅窖雪莉酒款，精選部分酒液於西班牙Oloroso雪莉桶中熟成13年後，進行調和勾兌，酒體甜而不膩，帶有肉桂、香草和一絲柔和的生薑香氣，玩味出獨特的雪莉桶風味。

皇家禮炮 榮獲烈酒大賽金獎

皇家禮炮21年是全球最具代表性的奢華極品威士忌，也是台灣銷售第一的頂級蘇格蘭威士忌，是佳節送禮不二首選。精湛的釀酒工藝，讓皇家禮炮21年榮獲業界最大規模的2023年國際烈酒大賽（ISC）金獎，更奠定它在世界頂級威士忌中的翹楚地位。

法國頂級干邑品牌馬爹利名仕今年除迎來新代言人彭于晏，也換上全新包裝。這款針對亞洲市場設計的佳釀，以超過150種生命之水原酒調和而成，與亞洲飲食文化達到完美契合，是中秋飲宴首選。

1780年創立於愛爾蘭都柏林的尊美醇威士忌，除以三次蒸餾，造就獨一無二的滑順口感，更以愛爾蘭盛產的石灰代替泥煤，沒有蘇格蘭威士忌慣有的煙燻味，反而造就輕柔優雅的迷人口感。

提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康 皇家禮炮21年蘇格蘭威士忌，中秋品酩價3,280元。圖／保樂力加提供 亞伯樂14年雙桶熟成，中秋品酩價2,200元。圖／保樂力加提供 格蘭利威12年首席三桶，中秋品酩價1,399元。圖／保樂力加提供

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