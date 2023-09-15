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英國銷售第一 吉拉 兩款禮盒獨獻台灣

聯合報／ 記者高婉珮／專題即時報導
「吉拉雪莉12年良月吉時禮盒」建議售價1,350元。圖／尚格酒業提供
「吉拉雪莉12年良月吉時禮盒」建議售價1,350元。圖／尚格酒業提供

根據國際葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）統計，蘇格蘭最隱密的酒廠吉拉（JURA）已於2020至2022連續3年，拿下英國最暢銷的單一麥芽威士忌榮銜。今年中秋吉拉特別推出兩款獨獻台灣的禮盒，分別是「吉拉雪莉12年良月吉時禮盒」與「吉拉18年獨獻台灣特仕版」，讓英國No.1的魅力，在台灣熠熠發光。

「吉拉雪莉12年良月吉時禮盒」附送高雅的吉拉晶鑽威杯，包裝以吉拉的經典紫色為基調，刻劃著吉拉島的嶙峋輪廓與島嶼區最高的蒸餾器，手繪質感值得珍藏。這款酒專為台灣消費者量身打造，2021年於ISC國際烈酒競賽獲金牌肯定。酒款融合美國白橡木桶和西班牙赫雷斯（Jerez）頂尖Oloroso雪莉桶精華，品飲時香草和太妃糖的芬芳在口中綻放，李子風味與辛香料、橙皮氣息交融，散發出令人難以忘懷的清新甜美，展現出極為豐富而迷人的變化。

「吉拉18年獨獻台灣特仕版」今年也特別好評回歸，透過美國白橡木波本桶以及法國一級酒莊紅酒桶，孕育出濃郁厚實、餘韻優雅的美妙酒體，入口時黑巧克力與深焙咖啡交織，帶著太妃糖、熱帶水果與木質香調，些微的煙燻口感，更提升了整體層次，是高年分威士忌藏家的最愛。

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「吉拉18年獨獻台灣特仕版」建議售價3,300元。圖／尚格酒業提供
「吉拉18年獨獻台灣特仕版」建議售價3,300元。圖／尚格酒業提供

美國 英國 咖啡

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