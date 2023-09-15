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世界金牌掛保證！紳裝西服慶37周年 訂製享特惠

聯合報／ 記者黃仕揚／專題即時報導
高級紳裝禮盒是男士犒賞自己、餽贈親友的優選好禮。圖／紳裝西服提供
高級紳裝禮盒是男士犒賞自己、餽贈親友的優選好禮。圖／紳裝西服提供

備受政商名流喜愛的台灣手工西服代表品牌紳裝西服今年慶祝37周年慶。為了迎接即將到來的中秋節，特別推出優惠活動和禮盒，回饋老顧客的同時，也吸引社會新鮮人打造人生中第一套正式西裝。

紳裝西服創立於1986年，創辦人李萬進秉持著「要做就做最好」的理念經營品牌、培養接班人李至誠，陳勇任歷經2、30年技藝的粹鍊，從2003年至今2023年，已拿下8面世界金牌，兩代職人都是名副其實的台灣之光，有根深的底蘊和優勢，今年8月再度到義大利參加WFMT（Ｗorld Federation of Master Tailors）所舉辦的世界洋服同業聯盟大會，由李萬進領軍的紳裝西服，由兒子李至誠出賽，擊敗勁敵英國、義大利，拿下洋服技藝殿堂的最高榮耀「金針金線獎大賽」冠軍，完成令人讚嘆的三連霸。而另一項創意設計評比由女兒李生韻代表台灣，展現中西合璧的完美設計和作品，備受評審青睞獲得金首獎。

歡慶品牌成立37周年與中秋佳節，推出多款優惠組合。內含西服禮券、布料禮盒、西服工資券等的紳裝禮盒，都是自用或送禮的好選擇。更多訊息可電洽(02)2771-2192或上網查詢

義大利 品牌

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