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溫泉飯店也賣蛋黃酥 享沐時光莊園首次開賣月餅禮盒

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
享沐時光莊園渡假酒店首次推出由主廚團隊親手研發製作的中秋黃金蛋黃酥月餅，盼開拓更多客群。圖／業者提供
享沐時光莊園渡假酒店首次推出由主廚團隊親手研發製作的中秋黃金蛋黃酥月餅，盼開拓更多客群。圖／業者提供

中秋佳節即將到來，許多飯店業者也開發月餅禮盒，搶占月餅市場，其中，位在苗栗縣苑裡鎮享沐時光莊園渡假酒店，開幕至今繼上次端午粽禮盒推出廣受好評後，也首次推出由主廚團隊親手研發製作的黃金蛋黃酥及土鳳梨酥月餅，盼能開拓更多客群。

行銷公關部經理郭仲紋表示，開幕至今不斷推出全新的產品與更好的服務給顧客，其實去年中秋節前夕主廚團隊有嘗試製作黃金蛋黃酥供內部同仁品嘗，發現口感特別好，與市面販售的蛋黃酥感受不同，大力推廣分享與交流這個好味道。

他也形容說，這款黃金蛋黃酥口感濃郁，整顆飽滿滑潤的鹹鴨蛋黃內餡，甜而不膩，爽口十足的紅豆沙餡料，使用高單價的進口奶油與麵粉製作而成，擁有多層次的風味和口感。

另外，為了讓大家除了黃金蛋黃酥外還有多一個選擇，也有推出土鳳梨酥禮盒。是選用本土（台灣）台農2號鳳梨品種，其酸味明顯，果肉纖維稍粗，口感較扎實，並以嚴選紐西蘭奶油製成的酥鬆、濃郁奶香的金黃外皮，精心製作出長方金磚造型的土鳳梨酥，入口後芳香滿溢。

郭仲紋表示，兩種月餅搭配還享有現折優惠，不論是企業送禮或自家品嘗都很合適，訂購日期為即日起至9月29日截止，取貨日期為9月18日早上10點後，洽詢專線037-742878。

鳳梨酥 蛋黃酥 月餅 中秋節 酒店

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