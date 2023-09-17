台灣選秀熱潮夯！「這些」超熱門選秀節目你入坑了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「台灣選秀節目」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6台灣選秀節目聲量排行。

近期台灣多檔選秀綜藝節目掀起熱潮，從男女偶像練習生的舞台競演、原創音樂人的創作對決到嘻哈battle，多元的選秀題材在各大社群、論壇上皆引發不少討論，那麼最受網友熱議的選秀節目究竟有哪些呢？一起來看看有沒有你喜歡的類型吧！

《原子少年》選手顏值高歌曲又好聽 《未來少女》各團隊舞台掀網熱議 ▲ 台灣選秀節目Top6 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「台灣選秀節目」相關話題的討論，可以發現在2022年爆紅的男團選秀節目《原子少年》社群聲量仍高居第一。

節目將八十位男孩依照不同風格分為八大行星團隊進行競演，粉絲就大讚「原子少年真的很會跳，難得讓我停下來看的選秀節目」、「自己是對選秀節目完全沒興趣，沒想到第一場表演就看到金星的怎麼會，直接瘋掉」，覺得選手們堅強的實力、精湛的表演非常抓人眼球。

更有網友進一步補充「原子少年確實不同於眾多選秀節目，有特色的人真的很多，大概有三分之一到一半的人都很有記憶點」，加上良好的賽制與好聽的歌曲都是致勝關鍵，最終也成功地在台灣颳起一陣原子旋風。

而接棒《原子少年》的女團選秀節目《未來少女》，由同樣的製作團隊打造，此次賽制是由經紀公司抱團組隊參賽，節目開播至今，每集各個團隊的新舞台都備受熱議，網友紛紛留言如「薄荷水晶的Hellokittybalahcurri³ hellokitty美味シイ，真的好魔性又很有活力，配上舞蹈真的有夠洗腦」、「幻藍小熊跟緋紅魅影的舞蹈跟音樂都很吸引人，加上團員都能好好駕馭好好呈現出來」，可見七支隊伍都已經開始擁有自己的支持者。

網友還提及「看到有很多（練習）過程的這種剪輯，終於有選秀的感覺了」、「台灣的選秀節目又又又進步了，越來越像韓國的」，點出節目組有了製作先前兩檔選秀節目的經驗，在這次的內容企劃與剪輯上又更上一層。

此外，《大嘻哈時代》身為台灣首檔饒舌音樂選秀節目，目前已經播出兩季，從第一季推出就受到高度關注與討論，第二季更是迎來許多好評。

網友表示「第二季的拍攝、後製、舞台，真的一級棒，愛死你們，台灣選秀又進化了」、「我認為大嘻哈第一季有兩個特質相當可貴，也就是diversity 跟真實，很高興那股真實感還在，為了這個節目，真的是拿出全台灣影視後製最高規格的待遇了」。

認為第二季節目的軟硬體都有大幅升級，且主持人、評審與選手之間的互動也很有趣，讓人能感受到製作單位的用心，是一檔無論喜歡嘻哈饒舌與否，都很推薦觀看的高品質節目。

你有在追台灣的選秀節目嗎？又或者你早已成為某位選手的頭號粉絲了呢？選秀節目的樂趣在於可以發掘許多未來的演藝新星，隨著節目發展也能見證選手成長的過程，選手與粉絲之間就像是共同經歷了一段圓夢之旅，也因此許多觀眾為此津津樂道、非常投入，祝福所有的選手和粉絲未來都能一切順利，一起走花路吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「台灣選秀節目」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/03，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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