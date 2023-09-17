部落旅遊這樣玩！網議8大熱門部落景點 帶你體驗原住民文化的獨特魅力

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「部落景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大部落旅遊景點。

台灣的原住民部落不僅坐擁山川美景，更蘊藏著古老而豐富的文化傳統，吸引遊客慕名前往。以下就整理了網友熱議的部落景點，快來一起踏上旅程，探索原住民部落的文化瑰寶與自然風光吧！

「司馬庫斯」美景如世外桃源 「雙龍部落」七彩吊橋賞瀑布峽谷 ▲ 網友熱議TOP8部落旅遊景點 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「部落景點」的相關話題討論，可以發現位於新竹的「司馬庫斯」頗具盛名，該地屬於泰雅族原住民部落，因為長年交通不便，而造就出這個遺世獨立的部落，和蘊藏原始巨木生態及山川景緻的世外桃源。就有網友在討論區上表示「司馬庫斯是台灣的仙境，春天的櫻花隧道超浪漫」，引起熱烈迴響「巨木林非常壯闊，粗壯高聳的神木很有震撼力」、「夏天去司立富瀑布很消暑，秋天沿途欣賞楓葉轉紅別有一番風味」。

也有網友在部落格提到，自稱為「上帝的部落」的司馬庫斯，在聖誕節時更是有濃厚的節慶氛圍，說明「司馬庫斯的聖誕晚會不僅載歌載舞，還有熱鬧的烤肉及搗小米活動，是非常難忘的旅程」，可見司馬庫斯的四季皆有特別的風貌，推薦遊客前往觀賞體驗。

此外，位於南投的「雙龍部落」同樣備受熱議。雙龍部落世居布農族人，擁有豐富的自然生態與原住民工藝，多處可見百步蛇菱形圖騰紋元素，以及充滿巧思的浮雕和建築，闡述著布農族的文化歷史。

而雙龍部落更是有不少著名景點，比如在陡峭懸壁上飛瀉的「雙龍瀑布」，上、下瀑水勢磅礴壯觀，透過全長342公尺的「七彩吊橋」便可以近距離觀賞瀑布和峽谷風景，再往前走就能看到布農族的經典「石板屋」建築，牆上還吊掛著部落的戰利品，後面則連接著有3300階的「依希岸天時棧道」，穿過悠長的竹林就可以返回到吊橋起點。

有網友分享旅遊心得「瀑布水聲轟隆轟隆作響，感覺負離子滿滿」、「七彩吊橋很美，怎麼拍都好看」，但也不免感嘆「真的要有體力再來挑戰」，吸引網友回覆「接駁車站走到吊橋的路上，沿途會有原住民店家加油打氣很有趣」，認為雙龍部落的自然景色和部落文化都非常美妙，適合大家遊歷共賞。

而位於台東的「都蘭部落」則開創了獨樹一幟的風情，這個阿美族部落集結在地青年的力量，以地方創生概念打造出「都蘭國」的品牌形象。走進都蘭部落，就能看見「都蘭國入境大廳」的招牌高掛，裡面集合了展覽、遊客中心及部落產品販賣的功能，為初入都蘭國的遊客提供資訊；另外，都蘭國也提供「國境導覽」，由在地的導覽員帶領遊客徒步進行部落巡禮，感受在地人的生活軌跡與特色景點。

最後還有「後山走起」和「職人手作」活動，讓民眾體驗農場生活與DIY課程的樂趣，豐富行程令許多網友流連忘返，評價道「都蘭國午宴超級豐盛，手工皂課程也非常有趣」、「手作串珠和樹皮包超特別，刺蔥白玉啤酒不能錯過」等。

看完這些部落景點介紹，是不是迫不及待想要去探訪了呢？每個部落都有屬於自己獨特的文化與風貌，也經常舉辦許多特別的祭典活動，在啟程前不妨查閱資料或參考網友的討論，找到最感興趣的部落體驗，準備行李出發吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「原住民景點」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/30，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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