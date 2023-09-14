獨／銘傳校友的回憶！40年「銘傳煎餃」驚傳頂讓
銘傳校友們的回憶要消失了？鄰近銘傳大學台北校區的「銘傳煎餃」是陪伴許多銘傳學子們成長的青春回憶，但是近期傳出即將頂讓的消息，讓不少網友感到十分震驚，直呼「原本等開學還要去吃」
開業已近40年的銘傳煎餃，以攤車的型態提供高麗菜豬肉煎餃，獲得許多銘傳學生的喜愛，被視為「銘傳必吃早餐」，內行者更會搭上醬油與辣醬一同品嚐。除了煎餃之外，同時還有搭配紅茶的「套餐」，同樣也是頗具人氣的經典組合。目前煎餃每份5個，售價35元。也因銘傳煎餃主打客層為銘傳的學生，因此寒暑假多不營業。
憑藉著平實又可口的好滋味，銘傳煎餃在校友間頗具人氣，甚至還會有畢業校友專程返校品嚐。但是近日有網友目擊，銘傳煎餃的攤車上已經貼有「頂讓」的字條，令粉絲們感到十分震驚，擔心自己的校園回憶即將消失。
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