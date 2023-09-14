「半顆雞蛋沒有」Ella出席精品開幕：沒事還是拉高一點

電影「我的麻吉4個鬼」看了沒？屢屢演出話題劇作成為人氣男星的曾敬驊與女星韓寧現身PALLADIUM期間限定概念店，搶先穿上品牌迷你系列新裝。這讓工作空檔就喜歡到處「趴趴走」的曾敬驊感到如魚得水，還說「出去玩，或在城市都適合穿」。

2023-09-14 15:20