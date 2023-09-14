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「半顆雞蛋沒有」Ella出席精品開幕：沒事還是拉高一點
GUCCI台北101旗艦店今日舉辦重新開幕，除了佔地兩層樓、擁有頂級Salon訂製服務，傍晚記者會並有初孟軒、宋柏緯、雷嘉汭等新星出席，坤達與Ella陳嘉樺更以同風格時裝出席，宛如化身「格紋CP」。
曾在《八尺門的辯護人》演出對手戲的初孟軒、雷嘉汭與宋柏緯一同出席GUCCI台北101旗艦店，其中初孟軒大讚身上西裝有非常多GUCCI經典元素，並大讚內裡的羊毛針織衫非常合身，更讓一旁的宋柏緯以「辣」稱讚；雷嘉汭則十足俏皮，一身寬大綠色立領海毛洋裝，搭配上耳畔的水晶花形耳夾，甜美可愛。宋柏緯則穿上秀款的一件垂墜抓皺上衣，帶點中性風格。
默契十足的坤達與Ella陳嘉樺兩人身上造型則都具備格紋風格，其中坤達的威爾斯格紋西裝與長褲都為可拆卸式，長短由人；Ella的平口上衣與長褲則同樣使用威爾斯格紋，也由於Ella近期身形纖細，更讓她笑稱「半顆雞蛋沒有」，並趣稱為了避免走光，「沒事還是拉高一點」。
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