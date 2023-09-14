張震、安孝燮雙帥聚GUCCI 101 蔡依林辣秀長腿成焦點
當時序邁入九月，時尚精品又有熱門新話題。義大利精品品牌古馳（GUCCI）為佔地兩層樓的台北101旗艦店正式開幕，除帶來涵蓋時裝、鞋履、腕表珠寶、配件的全品項，更邀請到張震、蔡依林以及韓國男星安孝燮出席，現場再有Ella陳嘉樺、坤達、楊謹華、胡宇威與初孟軒、宋柏緯、雷嘉汭等人擔任嘉賓並以GUCCI全新2023秋冬服飾現身，現場一度塞爆台北101四樓中庭廣場，為新店開幕展現超強氣勢。
今日Jolin蔡依林以GG Supreme印花真絲長洋裝配搭最新Gucci Horsebit Chain馬銜鏈包，個性中散發衝突美；張震則以駝色長大衣搭Jackie 1961肩背包，展現瀟灑不羈的義式紳士風格。此外《浪漫醫生金師傅》、《社內相親》 走紅的韓國男星安孝燮則火速二度訪台，再度力挺GUCCI，都是開幕活動上的超強亮點。
一向都保持健身習慣的安孝燮除了原本喜愛網球，最近並嘗試學習高爾夫、游泳，受訪時更為粉絲放送手指愛心與多套時尚擺拍，展現時尚姿態。蔡依林則自陳今日造型有點性感、有點搖滾，帶有衝突的美感，先前逛店時並對漂亮的VIP電梯、寬敞空間印象深刻，並推薦大家能來體驗「心曠神怡」的感覺。張震則大讚空間細節，尤其地板是以義大利皇室地板重現，在細節裡產生歸屬感、是GUCCI的特殊之處，張震並提到先前曾與朋友合作時尚主題的有聲書、近日將推出，並希望能跟不同的觀眾接觸。
而在傍晚正式開幕後，晚間派對再有R&B女星Julia吳卓源、婁峻碩與比莉和周湯豪母子同台，將GUCCI台北101旗艦店內變身超火空間。包含四、五合計兩層樓，佔地300坪的GUCCI台北101旗艦店，門店外牆採用取自義大利古建築靈感，牆面並結合強調手工藝的義大利馬賽克花磚與LED燈光秀；而無論是手工刷色的木地板、展現文藝復興風格的幾何大理石。店內最大特色首推以「當佛羅倫斯遇見台北」為主題、LED藝術牆面，是專為台北101旗艦店所設計，從熱氣球到聖母百花大教堂，象徵了GUCCI自由奔放的創意，以及深植於歷史的工藝與義大利淵源。
為此並提供Gucci Salon的頂級服務，也是全球繼紐約、巴黎、米蘭後，極少數擁有此一服務的城市；從Gucci Valigeria旅行世界系列、珍稀皮件、精緻生活珠寶與腕表、晚禮服、頂級訂製服甚至到Décor家飾，都能滿足對精緻生活的全數想像，旗艦店甚至設置有VIP專屬休息室與專屬電梯，將能在特殊節日變身、為貴客留下永恆難忘了精彩記憶。
全店GUCCI精選商品中，孔雀綠鱷魚皮革迷你DIANA包使用珍稀皮革、竹節提把與尼龍編織袋，新潮中混合古典風格；SAVOY直立式五層抽屜硬箱衣櫃則展現了GUCCI經典的Valigeria旅行世界系列，硬箱設計加上超大多格容量，展現奢華旅行的無限可能；鱷魚皮革硬箱撲克遊戲組則屬於生活風格配件，箱包內外都使用精緻皮革與印花，並搭配GG印花的牌卡、骰子與籌碼，為旅行賦予更多樂趣，一如GUCCI所代表的義式享樂生活美學。
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