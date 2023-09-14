快訊

疑天然氣外洩…湖口工業區觀光工廠釀氣爆 1包商遭炸傷緊急送醫

牽起郭台銘與賴佩霞之線 楊照因「三層機緣」成為造浪者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張震、安孝燮雙帥聚GUCCI 101 蔡依林辣秀長腿成焦點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
佔地兩層樓的GUCCI台北101旗艦店，甫成為信義區最強精品亮點。圖／GUCCI提供
佔地兩層樓的GUCCI台北101旗艦店，甫成為信義區最強精品亮點。圖／GUCCI提供

當時序邁入九月，時尚精品又有熱門新話題。義大利精品品牌古馳（GUCCI）為佔地兩層樓的台北101旗艦店正式開幕，除帶來涵蓋時裝、鞋履、腕表珠寶、配件的全品項，更邀請到張震、蔡依林以及韓國男星安孝燮出席，現場再有Ella陳嘉樺、坤達、楊謹華、胡宇威與初孟軒、宋柏緯、雷嘉汭等人擔任嘉賓並以GUCCI全新2023秋冬服飾現身，現場一度塞爆台北101四樓中庭廣場，為新店開幕展現超強氣勢。

今日Jolin蔡依林以GG Supreme印花真絲長洋裝配搭最新Gucci Horsebit Chain馬銜鏈包，個性中散發衝突美；張震則以駝色長大衣搭Jackie 1961肩背包，展現瀟灑不羈的義式紳士風格。此外《浪漫醫生金師傅》、《社內相親》 走紅的韓國男星安孝燮則火速二度訪台，再度力挺GUCCI，都是開幕活動上的超強亮點。

一向都保持健身習慣的安孝燮除了原本喜愛網球，最近並嘗試學習高爾夫、游泳，受訪時更為粉絲放送手指愛心與多套時尚擺拍，展現時尚姿態。蔡依林則自陳今日造型有點性感、有點搖滾，帶有衝突的美感，先前逛店時並對漂亮的VIP電梯、寬敞空間印象深刻，並推薦大家能來體驗「心曠神怡」的感覺。張震則大讚空間細節，尤其地板是以義大利皇室地板重現，在細節裡產生歸屬感、是GUCCI的特殊之處，張震並提到先前曾與朋友合作時尚主題的有聲書、近日將推出，並希望能跟不同的觀眾接觸。

而在傍晚正式開幕後，晚間派對再有R&B女星Julia吳卓源、婁峻碩與比莉和周湯豪母子同台，將GUCCI台北101旗艦店內變身超火空間。包含四、五合計兩層樓，佔地300坪的GUCCI台北101旗艦店，門店外牆採用取自義大利古建築靈感，牆面並結合強調手工藝的義大利馬賽克花磚與LED燈光秀；而無論是手工刷色的木地板、展現文藝復興風格的幾何大理石。店內最大特色首推以「當佛羅倫斯遇見台北」為主題、LED藝術牆面，是專為台北101旗艦店所設計，從熱氣球到聖母百花大教堂，象徵了GUCCI自由奔放的創意，以及深植於歷史的工藝與義大利淵源。

為此並提供Gucci Salon的頂級服務，也是全球繼紐約、巴黎、米蘭後，極少數擁有此一服務的城市；從Gucci Valigeria旅行世界系列、珍稀皮件、精緻生活珠寶與腕表、晚禮服、頂級訂製服甚至到Décor家飾，都能滿足對精緻生活的全數想像，旗艦店甚至設置有VIP專屬休息室與專屬電梯，將能在特殊節日變身、為貴客留下永恆難忘了精彩記憶。

全店GUCCI精選商品中，孔雀綠鱷魚皮革迷你DIANA包使用珍稀皮革、竹節提把與尼龍編織袋，新潮中混合古典風格；SAVOY直立式五層抽屜硬箱衣櫃則展現了GUCCI經典的Valigeria旅行世界系列，硬箱設計加上超大多格容量，展現奢華旅行的無限可能；鱷魚皮革硬箱撲克遊戲組則屬於生活風格配件，箱包內外都使用精緻皮革與印花，並搭配GG印花的牌卡、骰子與籌碼，為旅行賦予更多樂趣，一如GUCCI所代表的義式享樂生活美學。

SAVOY直立式五層抽屜硬箱衣櫃，222萬1,200元。圖／GUCCI提供
SAVOY直立式五層抽屜硬箱衣櫃，222萬1,200元。圖／GUCCI提供
蔡依林今日身穿GUCCIGG Supreme印花真絲長洋裝，衝突中展現個性美。記者沈昱嘉／攝影
蔡依林今日身穿GUCCIGG Supreme印花真絲長洋裝，衝突中展現個性美。記者沈昱嘉／攝影
孔雀綠鱷魚皮革迷你DIANA包，106萬8,600元。圖／GUCCI提供
孔雀綠鱷魚皮革迷你DIANA包，106萬8,600元。圖／GUCCI提供
坤達（右）與Ella陳嘉樺一同出席GUCCI台北101旗艦店活動，兩人都以格紋西裝風格出席，合體展現俐落率性。記者沈昱嘉／攝影
坤達（右）與Ella陳嘉樺一同出席GUCCI台北101旗艦店活動，兩人都以格紋西裝風格出席，合體展現俐落率性。記者沈昱嘉／攝影
鱷魚皮革硬箱撲克遊戲組，133萬6,900元。圖／GUCCI提供
鱷魚皮革硬箱撲克遊戲組，133萬6,900元。圖／GUCCI提供
為了101旗艦店開幕，GUCCI並推出包款的特殊訂製烙印圖案與服務。圖／GUCCI提供
為了101旗艦店開幕，GUCCI並推出包款的特殊訂製烙印圖案與服務。圖／GUCCI提供
鱷魚皮革硬箱撲克遊戲組，133萬6,900元。圖／GUCCI提供
鱷魚皮革硬箱撲克遊戲組，133萬6,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI台北101旗艦店並提供Gucci Salon的頂級服務，包含Gucci Valigeria旅行世界系列、珍稀皮件、精緻生活珠寶與腕表、晚禮服甚至Décor家飾，都能滿足對精緻生活的全數想像。圖／GUCCI提供
GUCCI台北101旗艦店並提供Gucci Salon的頂級服務，包含Gucci Valigeria旅行世界系列、珍稀皮件、精緻生活珠寶與腕表、晚禮服甚至Décor家飾，都能滿足對精緻生活的全數想像。圖／GUCCI提供
一身半透紅色上衣性感出席的楊謹華，身上時裝、手拿包皆為GUCCI 2023秋冬秀款。記者沈昱嘉／攝影
一身半透紅色上衣性感出席的楊謹華，身上時裝、手拿包皆為GUCCI 2023秋冬秀款。記者沈昱嘉／攝影
安孝燮短期內二度訪台，並於GUCCI台北101旗艦店上穿戴2023秋冬時裝，瀟灑、簡約、俐落。記者沈昱嘉／攝影
安孝燮短期內二度訪台，並於GUCCI台北101旗艦店上穿戴2023秋冬時裝，瀟灑、簡約、俐落。記者沈昱嘉／攝影
SAVOY小型手提帽箱，21萬1,900元。圖／GUCCI提供
SAVOY小型手提帽箱，21萬1,900元。圖／GUCCI提供
初孟軒（右）、雷嘉汭（中）與宋柏緯一同出席GUCCI台北101旗艦店開幕派對。記者沈昱嘉／攝影
初孟軒（右）、雷嘉汭（中）與宋柏緯一同出席GUCCI台北101旗艦店開幕派對。記者沈昱嘉／攝影
Lion Head四彩寶石扇形耳環，119萬2,900元。圖／GUCCI提供
Lion Head四彩寶石扇形耳環，119萬2,900元。圖／GUCCI提供
一身駝色長大衣上身的張震，除了出席GUCCI台北101旗艦店開幕，並表示近日將發表時尚主題有聲書。記者沈昱嘉／攝影
一身駝色長大衣上身的張震，除了出席GUCCI台北101旗艦店開幕，並表示近日將發表時尚主題有聲書。記者沈昱嘉／攝影

義大利 台北101

延伸閱讀

宇宙無敵處女座！蔡依林天后變織女「自己包包自己織」

曾跟蔡依林合作 同志男神刺刺自洩夏日戀曲

彩虹成大陸禁令 蔡依林「玫瑰少年」被消失

彩虹成大陸禁令 蔡依林「玫瑰少年」被消失

相關新聞

影／農糧署推廣國產雜糧成果豐碩 多元通路好評上架

為推廣國產雜糧，農業部農糧署下午舉行「國產雜糧整合行銷成果發布暨料理競賽頒獎典禮」，頒發112年第四屆「國產雜糧創意料理...

張震、安孝燮雙帥聚GUCCI 101 蔡依林辣秀長腿成焦點

當時序邁入九月，時尚精品又有熱門新話題。義大利精品品牌古馳（GUCCI）為佔地兩層樓的台北101旗艦店正式開幕，除帶來涵...

曾敬驊、韓寧合體扮一日戶外風格情侶檔 帥搭PALLADIUM新裝與新鞋

電影「我的麻吉4個鬼」看了沒？屢屢演出話題劇作成為人氣男星的曾敬驊與女星韓寧現身PALLADIUM期間限定概念店，搶先穿上品牌迷你系列新裝。這讓工作空檔就喜歡到處「趴趴走」的曾敬驊感到如魚得水，還說「出去玩，或在城市都適合穿」。

璀璨露珠時髦上身！De Beers新耳環手鍊美又超級好搭

開啟全新可能的清晨之際，破曉的陽光照耀在花草樹木一顆顆剔透清新的露珠上 — De Beers Jewellers的Dew...

連續8天優惠！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」限時3天買1送1　包裹取件限時送9元加購優惠券

歡樂週末即將到來，愛吃全家便利商店霜淇淋的人有福囉！除了每週五、六、日都不缺席的「康康五」好康優惠以外，9月15日至9月...

學童驚豔「大顆檸檬」！台灣文旦出航日本「水果外交」

台灣文旦正值產季，農業部農糧署長胡忠一今天在產地之一的斗六市宣布將輸出一批至日本茨城縣笠間市、八千代町及石岡市多所學校作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦