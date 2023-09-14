影／農糧署推廣國產雜糧成果豐碩 多元通路好評上架
為推廣國產雜糧，農業部農糧署下午舉行「國產雜糧整合行銷成果發布暨料理競賽頒獎典禮」，頒發112年第四屆「國產雜糧創意料理競賽」及「農村廚房國產雜糧創意體驗競賽」獎項，兩項競賽分別創作出以國產雜糧為主材料的多種吸睛美食和體驗遊程，並由多國蔬食buffet「果然匯」、台北諾富特華航桃園機場飯店、台北美侖商旅Parkview和農遊超市，將得獎者兼具創意與美味的雜糧料理及創意體驗遊程商品化後上架銷售。農糧署除鼓勵競賽者發揮創意，也媒合國產雜糧供貨端及創新通路，與新東陽、Q Burger，世唯烘焙、花泉休閒農場、農遊超市等不同通路與雜糧業者共同合作，推出多種美味創新的雜糧產品，邀請大家至各合作通路多多品嘗購買，一起支持國產雜糧。
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