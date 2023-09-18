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居家質感美學！全新改版五大特點進化設計 媲美真皮高質感面紙盒

聯合新聞網／ 有你共創
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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當你伸手拿面紙卻差點勾不到最後幾張時，是否感到沮喪？或者希望那些樸素無奇的面紙盒設計與你精心打造的家居裝潢不搭調？我們聽到了你的聲音，打造了一款解決方案-極美秒換面紙盒，採用低碳環保皮革，友善地球！在嘖嘖募資平台集資熱銷破百萬佳績，突破第一代Tent兩倍的銷售量！

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在歷經80萬次的抽取驗證，花費2年持續優化，從外觀美感、結構工法、材質都堅持極致、耐用，再次突破5大設計，更極致、更直覺的3秒內秒速裝填與更換面紙。從200多種面料，嚴選出環保皮革，仿如真皮柔軟質感，打造免保養、抗污、防水、耐磨、耐溫差，滿足各方面件，無毒無色無味的特性且永續循環，為地球環境友善盡一份心力！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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從商品本體到包裝徹底扁平化設計，因應各種場合皆不受地點所限制，攤平瞬間收納也毫不佔空間，瞬間成為桌面上最美、最機能的家飾品。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，新品上市9折起，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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