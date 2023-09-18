聽新聞
test
0:00 / 0:00
居家質感美學！全新改版五大特點進化設計 媲美真皮高質感面紙盒
當你伸手拿面紙卻差點勾不到最後幾張時，是否感到沮喪？或者希望那些樸素無奇的面紙盒設計與你精心打造的家居裝潢不搭調？我們聽到了你的聲音，打造了一款解決方案-極美秒換面紙盒，採用低碳環保皮革，友善地球！在嘖嘖募資平台集資熱銷破百萬佳績，突破第一代Tent兩倍的銷售量！
在歷經80萬次的抽取驗證，花費2年持續優化，從外觀美感、結構工法、材質都堅持極致、耐用，再次突破5大設計，更極致、更直覺的3秒內秒速裝填與更換面紙。從200多種面料，嚴選出環保皮革，仿如真皮柔軟質感，打造免保養、抗污、防水、耐磨、耐溫差，滿足各方面件，無毒無色無味的特性且永續循環，為地球環境友善盡一份心力！
從商品本體到包裝徹底扁平化設計，因應各種場合皆不受地點所限制，攤平瞬間收納也毫不佔空間，瞬間成為桌面上最美、最機能的家飾品。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，新品上市9折起，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
蘋果秋季發表會
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言