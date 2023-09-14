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連4天「火鍋買1送1」！個人鍋「呷哺呷哺」插旗信義區

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
呷哺呷哺提供多樣化的個人小火鍋套餐，內含肉盤、菜盤、飲品與自助吧。圖／呷哺呷哺提供
呷哺呷哺提供多樣化的個人小火鍋套餐，內含肉盤、菜盤、飲品與自助吧。圖／呷哺呷哺提供

全球擁有千間分店的連鎖小火鍋「呷哺呷哺」繼3月進駐新光南西後，本月再插旗信義ATT 4 FUN，預計9月16日正式開幕，同樣提供多種選擇的個人小火鍋與豐富副食，並升級「冰Q粉吃到飽」。為慶祝新店開幕，即日起推出「套餐買1送1」、「套餐100元」等不同優惠，甚至還有「免費吃一年」的大獎。

1998年時，台商賀光啟將台式小火鍋的概念引進中國大陸，打造出「呷哺呷哺」，並且獲得許多消費者青睞。如今呷哺呷哺在全球已經拓展至千間門市，並延伸出諸多姊妹品牌，年營收超過60億元。今年呷哺呷哺鮭魚返鄉，先在台開設新光南西店，又再開設ATT 4 FUN店。均以個人鍋物型態，提供「火鍋＋茶飲」的套餐組合。

呷哺呷哺提供有6款不同鍋底，包括暖心胡椒豬肚雞鍋、南洋咖哩鍋、昆布柴魚鍋、麻辣靈魂鍋、脫俗蕃茄鍋等選擇，還以鴛鴦鍋的型態，額外增加「養生菌菇鍋底」，享受一鍋兩吃的樂趣。套餐同時搭配上肉盤、蔬菜盤、指定飲品，並在自助吧檯區提供白飯、咖哩飯、王子麵、南瓜麵、老油條等主食，還有小菜與自由搭配的醬料。平均每人客單價約500元。

不同於新光南西店，ATT 4 FUN店還增設「冰Q粉自助吧」，提供小黃瓜凍、西瓜凍、茉莉花茶凍，以及蜜紅豆、薏仁等配料，配上刨冰與糖水，能為餐後帶來清涼的甜蜜時光。同時店內也以店中店的型態，設有集團姊妹品牌「茶米茶 Tea Me Tea」，提供多種特色手搖飲品。點購套餐者，也可享受茶米茶所供應的指定飲品。

為配合信義區的消費型態，呷哺呷哺ATT 4 FUN店特別延長營業時間至半夜2:00。為慶祝新店開幕，9月14日至9月17日並推出開業快閃優惠，活動期間「香草豬肉、嚴選豬肉、愛呷牛、招牌雞肉」等4款指定套餐，全時段「買1送1」（原價429元以內），每日下午2點排隊前20名消費者，還可享上列4款套餐「特價100元」的限量優惠，沒拿到百元優惠的排隊民眾，也可獲得價值75元的「炭培烏龍奶茶飲料兌換券」。9月18日至10月15日則有「2人同行、第2套套餐8折優惠」，期間消費滿1,000元即可轉扭蛋一次，最大獎可享「一年份呷哺免費吃」等好禮。

「呷哺呷哺」9月16日再插旗信義ATT 4 FUN。圖／呷哺呷哺提供
「呷哺呷哺」9月16日再插旗信義ATT 4 FUN。圖／呷哺呷哺提供
呷哺呷哺ATT 4 FUN店，以自助吧的型態，提供「冰Q粉吃到飽」。圖／呷哺呷哺提供
呷哺呷哺ATT 4 FUN店，以自助吧的型態，提供「冰Q粉吃到飽」。圖／呷哺呷哺提供
呷哺呷哺共計提供6種湯頭，並都搭配有「養生菌菇鍋底」。圖／呷哺呷哺提供
呷哺呷哺共計提供6種湯頭，並都搭配有「養生菌菇鍋底」。圖／呷哺呷哺提供

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