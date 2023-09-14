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根本是隨身精品小包！VALENTINO推絕美鉚釘白氣墊好燒
過去以鉚釘定義時尚品味的品牌，最具代表性當屬VALENTINO。無論是ROCKSTUD鉚釘高跟鞋、涼鞋、男士休閒鞋、手拿包、肩背包，到將ROCKSTUD鉚釘元素放大的ONE STUD包款，皆有著許多熱愛鉚釘元素的粉絲們推崇。經典也延續到了VALENTINO美妝品上，讓歷久彌新的經典，繼續延燒下去，就連周湯豪都愛不釋手，隨身都要攜帶著VALENTINO BEAU™全新鉚釘白氣墊「高訂光感氣墊粉餅」。
搭配著VALENTINO的高訂外型的包裝氣墊粉餅，有著白色皮革襯著金色鉚釘勾勒標誌「V」LOG0，隨身攜帶，絕對是最潮、最個性的時尚單品。
至1968年 ， VALENTINO推出了 「 NOCOLOR」系列，全白的造型更能凸顯高訂工藝下完美且精準的輪廓。時至今日，在創意總監PIERPAOLO PICCIOLI的演繹下，經典的白色展現了將複雜轉化為簡約的設計理念，無需過多裝飾性元素的華麗，彰顯出最高級的奢華。
全新VALENTINO「高訂光感氣墊粉餅 」添加佛手柑精萃、獨家研發「服貼網紗科技」。讓肌膚在上妝同時，還讓肌膚有著理想的油脂平衡狀態，給肌膚在上妝同時，也再補充水分；還特別加入抗氧化成分維他命E，有效延緩並改善底妝氧化速度，打造24H上妝不暗沉的完美妝容。
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