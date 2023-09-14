快訊

郭台銘副手賴佩霞曾當教授！陽明交大「學生反應熱烈」兼課細節曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

根本是隨身精品小包！VALENTINO推絕美鉚釘白氣墊好燒

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
周湯豪演譯VALENTINO「高訂光感氣墊粉餅 」成為潮流時尚的隨身單品。圖／VALENTINO提供。
周湯豪演譯VALENTINO「高訂光感氣墊粉餅 」成為潮流時尚的隨身單品。圖／VALENTINO提供。

過去以鉚釘定義時尚品味的品牌，最具代表性當屬VALENTINO。無論是ROCKSTUD鉚釘高跟鞋、涼鞋、男士休閒鞋、手拿包、肩背包，到將ROCKSTUD鉚釘元素放大的ONE STUD包款，皆有著許多熱愛鉚釘元素的粉絲們推崇。經典也延續到了VALENTINO美妝品上，讓歷久彌新的經典，繼續延燒下去，就連周湯豪都愛不釋手，隨身都要攜帶著VALENTINO BEAU™全新鉚釘白氣墊「高訂光感氣墊粉餅」。

搭配著VALENTINO的高訂外型的包裝氣墊粉餅，有著白色皮革襯著金色鉚釘勾勒標誌「V」LOG0，隨身攜帶，絕對是最潮、最個性的時尚單品。

至1968年 ， VALENTINO推出了 「 NOCOLOR」系列，全白的造型更能凸顯高訂工藝下完美且精準的輪廓。時至今日，在創意總監PIERPAOLO PICCIOLI的演繹下，經典的白色展現了將複雜轉化為簡約的設計理念，無需過多裝飾性元素的華麗，彰顯出最高級的奢華。

全新VALENTINO「高訂光感氣墊粉餅 」添加佛手柑精萃、獨家研發「服貼網紗科技」。讓肌膚在上妝同時，還讓肌膚有著理想的油脂平衡狀態，給肌膚在上妝同時，也再補充水分；還特別加入抗氧化成分維他命E，有效延緩並改善底妝氧化速度，打造24H上妝不暗沉的完美妝容。

VALENTINO「高訂光感氣墊粉餅 」上妝與保養同時進行，讓補水、完妝持續一整天。圖／VALENTINO提供。
VALENTINO「高訂光感氣墊粉餅 」上妝與保養同時進行，讓補水、完妝持續一整天。圖／VALENTINO提供。
VALENTINO「高訂光感氣墊粉餅 」獨家研發服貼網紗科技，特別加入抗氧化成分維他命E，有效延緩並改善底妝氧化速度。記者劉小川／攝影。
VALENTINO「高訂光感氣墊粉餅 」獨家研發服貼網紗科技，特別加入抗氧化成分維他命E，有效延緩並改善底妝氧化速度。記者劉小川／攝影。
全新VALENTINO「高訂光感氣墊粉餅 」襯出我潮、我高調、做自己的獨有個性。圖／VALENTINO提供。
全新VALENTINO「高訂光感氣墊粉餅 」襯出我潮、我高調、做自己的獨有個性。圖／VALENTINO提供。

美妝

延伸閱讀

新北樹林婦人從4樓墜落 消防氣墊救婦一命

綻放無齡感！綾瀨遙搶先用SK-II致臻肌活能量活膚霜 

為生活帶來美好療癒時刻！芳療品牌打造舒心平衡新系列

旗津風箏節再度登場！ 週五加碼小朋友最愛的氣墊水樂園

相關新聞

小鹿文娛開進日本！奢華露營僅兩帳 躺著看「富士山」

疫後觀光產業復甦，台灣本土旅宿品牌「小鹿文娛旅宿集團」看好商機，宣布進軍日本市場，與日本團隊共同營運豪華露營品牌「dot...

曾敬驊、韓寧合體扮一日戶外風格情侶檔 帥搭PALLADIUM新裝與新鞋

電影「我的麻吉4個鬼」看了沒？屢屢演出話題劇作成為人氣男星的曾敬驊與女星韓寧現身PALLADIUM期間限定概念店，搶先穿上品牌迷你系列新裝。這讓工作空檔就喜歡到處「趴趴走」的曾敬驊感到如魚得水，還說「出去玩，或在城市都適合穿」。

限量「Come 兔Together好玩卡」開賣 九大北桃知名景點門票結合悠遊卡

秋遊正是時候。台北市觀光傳播局今（14）日宣布，全新推出限量5,000張的「Come 兔Together好玩卡」，內含台...

根本是隨身精品小包！VALENTINO推絕美鉚釘白氣墊好燒

過去以鉚釘定義時尚品味的品牌，最具代表性當屬VALENTINO。無論是ROCKSTUD鉚釘高跟鞋、涼鞋、男士休閒鞋、手拿...

日式清新Ｘ美式復古 LeSportsac日本限定系列新登場

這絕不是你印象認知的LeSportsac，美國輕量配件包包品牌LeSportsac日本限定的「Atelier工藝坊系列」...

星二代姐妹和歌王歌后都被圈粉！Tiffany這設計不得了

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的Tiffany Lock系列珠寶，以品牌1880年代著名的圖案掛鎖為靈感而打造，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦