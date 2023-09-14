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日式清新Ｘ美式復古 LeSportsac日本限定系列新登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
LeSportsac日本限定的「Atelier工藝坊系列」全新設計於9月登場，帶來日系清新與美式復古的精彩火花。圖／LeSportsac提供
LeSportsac日本限定的「Atelier工藝坊系列」全新設計於9月登場，帶來日系清新與美式復古的精彩火花。圖／LeSportsac提供

這絕不是你印象認知的LeSportsac，美國輕量配件包包品牌LeSportsac日本限定的「Atelier工藝坊系列」全新設計於9月登場，帶來日系清新與美式復古的精彩火花。雖是日本限定，但台灣現在也可以買得到，於LeSportsac專櫃與官方網站限量販售。

LeSportsac日本限定的「Atelier工藝坊系列」除了有品牌標誌性的輕盈、功能性特點外，透過創新嘗試和異材質的組合運用，為包款賦予全新摩登面貌。秋季Atelier工藝坊膠囊系列由紐約和東京團隊共同策畫打造，聚焦70年代的紐約漢普頓Hampton海灘，並以當時流行的民族風佩斯利變形蟲嘻皮方巾為靈感，打造帶有復古風格的佩斯利變形蟲印花絲巾包，鍊條背帶的運用創造出衝突的驚喜感。

具可愛、清新感的編織包袋，這次LeSportsac推出藍白兩色編織網袋，採用棉繩編織，尼龍拉鍊口袋解決了編織網袋不方便收納小物的問題，並加入可拆卸的珍珠短鍊點綴，珍珠短鍊還可以單獨當成手鍊或手機鍊使用，展現日系風格善用材質變化，為包款帶來細節滿滿的設計。

另有兩款竹節手把托特包，其中一款以帶有海洋風情的藍白托特包呈現，運用品牌標誌性的防撕裂尼龍材質打造出船型輪廓，黑色竹節手把的設計再度展現異材質融合，為包款增添了時尚都會氣息。

書本托特包則採用拉菲草材質營造出島嶼草編質感，搭配粉紅色條紋織帶，靈感來自繽紛的沙灘傘，雖然充滿度假元素，但作為日常穿搭配件也同樣適合。

異域檸黃小型鏈帶壓紋托特包11,800元。圖／LeSportsac提供
異域檸黃小型鏈帶壓紋托特包11,800元。圖／LeSportsac提供
異域天藍大型鏈帶壓紋托特包12,800元；異域天藍小型鏈帶壓紋托特包11,800元。圖／LeSportsac提供
異域天藍大型鏈帶壓紋托特包12,800元；異域天藍小型鏈帶壓紋托特包11,800元。圖／LeSportsac提供
火烈鳥假期小型竹節書本托特包10,500元、火烈鳥假期大型竹節書本托特包11,500元。圖／LeSportsac提供
火烈鳥假期小型竹節書本托特包10,500元、火烈鳥假期大型竹節書本托特包11,500元。圖／LeSportsac提供
深藍中型珍珠裝飾編織網袋6,800元、海鹽小型珍珠裝飾編織網袋6,500元。圖／LeSportsac提供
深藍中型珍珠裝飾編織網袋6,800元、海鹽小型珍珠裝飾編織網袋6,500元。圖／LeSportsac提供
水手深藍小型航海風托特包8,500元。圖／LeSportsac提供
水手深藍小型航海風托特包8,500元。圖／LeSportsac提供
清爽海鹽大型航海風托特包8,800元。圖／LeSportsac提供
清爽海鹽大型航海風托特包8,800元。圖／LeSportsac提供

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