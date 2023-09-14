星二代姐妹和歌王歌后都被圈粉！Tiffany這設計不得了

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的Tiffany Lock系列珠寶，以品牌1880年代著名的圖案掛鎖為靈感而打造，第一件作品為古典珍藏庫中一款附有鑰匙的黃金掛鎖形胸針，設計刻有拉丁短語「Fide et Amore」，意即「滿懷信念與愛意」之意。延續這個圖案概念及對永恆愛意的象徵，以當代美學手法重新演繹的Tiffany Lock系列珠寶，簡約廓形闡述圍繞在每個人身邊的愛與連結，如今已成為全球明星名人的最愛。

包括甫獲得本屆金曲獎歌王歌后的HUSH與A-Lin、實力派歌手任家萱（Selina）、星二代姊妹許曦文（Elly）與許韶恩（Lily）等，都在公開場合或個人社群上分享過配戴Tiffany Lock系列珠寶的穿搭，透過個人風格詮釋充滿愛的幸福感，聚焦專屬於自己的獨特風采。其中，Tiffany Lock手鐲創新的配戴方式，是品牌花費超過一年打造而成的工藝傑作，設計上就像掛鎖一樣優雅地擺動開合，今年新作還包括戒指、耳環、項鍊等，提供不同程度鑲鑽或無揝的選擇，中性風格的標誌性鎖形設計無疑是品牌今年最具識別度的珠寶作品。 Tiffany Lock 18K玫瑰金耳環，14萬元。圖／Tiffany提供 創作才女Karencici配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K金與白金舖鑲鑽石手鐲，121萬5,000元。圖／Tiffany提供 實力派歌手任家萱Selina配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手鐲，47萬9,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K金項鍊中型款，13萬4,000元。圖／Tiffany提供 金曲歌后A-Lin配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供 星二代許曦文（Elly）配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K白金鑲鑽項鍊中型款，22萬元。圖／Tiffany提供 金曲歌王HUSH配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供 星二代許韶恩（Lily）配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供

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