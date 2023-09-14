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星二代姐妹和歌王歌后都被圈粉！Tiffany這設計不得了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
金曲歌后A-Lin與星二代許韶恩配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
金曲歌后A-Lin與星二代許韶恩配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的Tiffany Lock系列珠寶，以品牌1880年代著名的圖案掛鎖為靈感而打造，第一件作品為古典珍藏庫中一款附有鑰匙的黃金掛鎖形胸針，設計刻有拉丁短語「Fide et Amore」，意即「滿懷信念與愛意」之意。延續這個圖案概念及對永恆愛意的象徵，以當代美學手法重新演繹的Tiffany Lock系列珠寶，簡約廓形闡述圍繞在每個人身邊的愛與連結，如今已成為全球明星名人的最愛。

包括甫獲得本屆金曲獎歌王歌后的HUSH與A-Lin、實力派歌手任家萱（Selina）、星二代姊妹許曦文（Elly）與許韶恩（Lily）等，都在公開場合或個人社群上分享過配戴Tiffany Lock系列珠寶的穿搭，透過個人風格詮釋充滿愛的幸福感，聚焦專屬於自己的獨特風采。其中，Tiffany Lock手鐲創新的配戴方式，是品牌花費超過一年打造而成的工藝傑作，設計上就像掛鎖一樣優雅地擺動開合，今年新作還包括戒指、耳環、項鍊等，提供不同程度鑲鑽或無揝的選擇，中性風格的標誌性鎖形設計無疑是品牌今年最具識別度的珠寶作品。

Tiffany Lock 18K玫瑰金耳環，14萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金耳環，14萬元。圖／Tiffany提供
創作才女Karencici配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
創作才女Karencici配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金與白金舖鑲鑽石手鐲，121萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金與白金舖鑲鑽石手鐲，121萬5,000元。圖／Tiffany提供
實力派歌手任家萱Selina配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
實力派歌手任家萱Selina配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手鐲，47萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手鐲，47萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金項鍊中型款，13萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金項鍊中型款，13萬4,000元。圖／Tiffany提供
金曲歌后A-Lin配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
金曲歌后A-Lin配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
星二代許曦文（Elly）配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
星二代許曦文（Elly）配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金鑲鑽項鍊中型款，22萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金鑲鑽項鍊中型款，22萬元。圖／Tiffany提供
金曲歌王HUSH配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
金曲歌王HUSH配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
星二代許韶恩（Lily）配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供
星二代許韶恩（Lily）配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供

珠寶 Tiffany 品牌

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