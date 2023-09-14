聽新聞
test
0:00 / 0:00
星二代姐妹和歌王歌后都被圈粉！Tiffany這設計不得了
美國珠寶品牌Tiffany & Co.的Tiffany Lock系列珠寶，以品牌1880年代著名的圖案掛鎖為靈感而打造，第一件作品為古典珍藏庫中一款附有鑰匙的黃金掛鎖形胸針，設計刻有拉丁短語「Fide et Amore」，意即「滿懷信念與愛意」之意。延續這個圖案概念及對永恆愛意的象徵，以當代美學手法重新演繹的Tiffany Lock系列珠寶，簡約廓形闡述圍繞在每個人身邊的愛與連結，如今已成為全球明星名人的最愛。
包括甫獲得本屆金曲獎歌王歌后的HUSH與A-Lin、實力派歌手任家萱（Selina）、星二代姊妹許曦文（Elly）與許韶恩（Lily）等，都在公開場合或個人社群上分享過配戴Tiffany Lock系列珠寶的穿搭，透過個人風格詮釋充滿愛的幸福感，聚焦專屬於自己的獨特風采。其中，Tiffany Lock手鐲創新的配戴方式，是品牌花費超過一年打造而成的工藝傑作，設計上就像掛鎖一樣優雅地擺動開合，今年新作還包括戒指、耳環、項鍊等，提供不同程度鑲鑽或無揝的選擇，中性風格的標誌性鎖形設計無疑是品牌今年最具識別度的珠寶作品。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言