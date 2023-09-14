曾敬驊、韓寧合體扮一日戶外風格情侶檔 帥搭PALLADIUM新裝與新鞋

電影「我的麻吉4個鬼」看了沒？屢屢演出話題劇作成為人氣男星的曾敬驊與女星韓寧現身PALLADIUM期間限定概念店，搶先穿上品牌迷你系列新裝。這讓工作空檔就喜歡到處「趴趴走」的曾敬驊感到如魚得水，還說「出去玩，或在城市都適合穿」。

自服完兵役後，曾敬驊就接連推出多部電影、戲劇作品，而且都有不錯的成績，近期擔綱主角的「我的麻吉4個鬼」電影票房更是累計達到3500萬元，使他躍升千萬票房男星。先前跟與好友朱軒洋合作了實境行腳節目，讓眾人都看到電影之外的曾敬驊，而他也提到工作期間很常看到身旁的人都穿著PALLADIUM鞋款，自身實際體驗之後也覺得「真的很輕又好穿，而且還防水」。而一同出席PALLADIUM期間限定概念店的韓寧也說，「念大學時都人腳一雙，沒有人不知道」，證明了品牌的機能性與百搭特色，深植人心。

曾敬驊現身PALLADIUM期間限定概念店，演繹WATERPROOF⁺ 防水軍裝夾克與PALLADIUM PAMPA LITE+ CAGE WP+軍靴。記者沈昱嘉／攝影

在站穩台灣潮鞋市場後，PALLADIUM還把觸角延伸到服飾與其他配件，如同此次曾敬驊和韓寧所穿的防水系列連帽夾克，就是品牌最新力作。而且曾敬驊一眼就愛上了黑色款，直說「造型很好看」。而且為了系列服裝，以及全新的橘標防水CAGE⁺系列鞋履上市，PALLADIUM特別自即日起到9月17日為止，於信義區的香堤大道廣場打造防水⁺快閃體驗概念店。現場展示韓寧推薦必打卡朝聖的包含防水⁺風格裝備芭比屋、防水薄膜泡泡體驗，還有曾敬驊覺得「很好玩」的跨度探索電流急急棒挑戰。

女星韓寧現身PALLADIUM期間限定概念店，演繹WATERPROOF⁺防水連帽夾克與PALLADIUM PAMPA LITE+ CAGE WP+軍靴。記者沈昱嘉／攝影

這一次，PALLADIUM採用超薄WATERPROOF⁺科技防水面料，推出多款防水外套，來因應秋冬多變天氣。提供包含多層次長版連帽風暴大衣、改良式長版防水風衣、不對稱雙拉鍊防水衝鋒外套、以及連帽防水夾克等，輔以好搭配的大地色系。而新款橘標防水CAGE⁺系列鞋，則於防水機能再提升，加入熱熔薄膜設計，讓鞋面貼合與縫線加固的穩定性與防護力。運用於PAMPA軍靴、OFF-GRID輪胎潮鞋及低筒經典OXFORD鞋上。同時飛機橡膠楦頭部分也採用獨特鑽石紋，讓防磨、抗刮力加倍，柔軟加厚襯墊與太空棉材質，讓穿著舒適同步升級。

人氣男星曾敬驊（左）與女星韓寧現身PALLADIUM期間限定概念店，搶先穿上品牌迷你系列新裝。記者沈昱嘉／攝影

PALLADIUM WATERPROOF⁺ 防水軍裝夾克，8,290元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM WATERPROOF⁺不對稱雙拉鍊防水衝鋒外套，7,290元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM WATERPROOF⁺多層次長版連帽風暴大衣，9,990元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM OFF-GRID CAGE WP+鞋，3,880元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA LITE+ CAGE WP+軍靴，4,280元。圖／PALLADIUM提供

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