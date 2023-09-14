連續8天優惠！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」限時3天買1送1　包裹取件限時送9元加購優惠券

歡樂週末即將到來，愛吃全家便利商店霜淇淋的人有福囉！除了每週五、六、日都不缺席的「康康五」好康優惠以外，9月15日至9月22日連續8天，天天都有Fami!ce霜淇淋優惠，包含取件送9元優惠以及使用全盈+PAY享買1送1活動，品嘗「荔枝烏龍」新口味就趁現在！此外，繼春季於全家便利商店獨家開賣香草卡士達冰淇淋引起熱購，最療癒的爺爺「beard papa’s」將於入秋之際帶著香濃卡士達再度攻占全家便利商店，本次推出卡士達布丁雪派、奶茶與餐包，9月16日起陸續於全台店舖販售。

比買1送1更快樂的全家便利商店9元霜淇淋包裹取件優惠活動持續中，只要在9月15日、9月18日至9月22日這6天到全家便利商店完成包裹取件，即可獲得Fami!ce霜淇淋9元優惠券一張，取1件即贈送1張，單筆最多可贈送5張。而本週五、六、日還有霜淇淋買1送1優惠，9月15日至9月17日使用全盈+PAY，即可享有Fami!ce霜淇淋買1送1優惠（口味不限），首推WA!COOKIES聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，一次品嘗清爽果香與回甘茶香。

全家便利商店「康康五」9月15日至9月17日於全家便利商店店舖購買Let’s café特大杯拿鐵（不限冰熱）可享買1送1，每杯只要35元，等同小杯熱拿鐵直接升級特大杯；於店舖購買「經典黑炫牛奶酷繽沙」、「經典黑炫拿鐵酷繽沙」可享任選買1送1，大人的生活「油切日式綠茶」也可享實體店舖買1送1。FamiCollection「鹼性離子水800ml」、大人的生活「野莓美姬飲」、「農心辛炒麵」、「杜老爺淇淋巧酥甜筒」則可於全家便利商店App「隨買跨店取」享有同品項買1送1優惠。

此外，全家便利商店今年3月獨家開賣的beard papa’s香草卡士達冰淇淋，至今持續熱銷中，9月16日起全家便利商店再推出beard papa’s獨家聯名新品，全新冰品「卡士達布丁雪派」使用摩納餅搭配鬍子爺爺卡士達配方以及香甜布丁融心，售價69元，9月16日起全台全家便利商店獨家開賣；乳含量50%以上的「卡士達奶茶」則於9月19日起上市，每瓶售價38元，喝得到香濃卡士達風味；「卡士達餐包」於9月20日起開賣，將卡士達餡注入口感輕柔的餐包，冰涼享用超美味，售價42元。歡慶新品上市，9月20日至10月3日購買鬍子爺爺卡士達新品，可享任選第2件6折。 全家便利商店「康康五」9月15日至9月17日於店舖購買「經典黑炫牛奶酷繽沙」、「經典黑炫拿鐵酷繽沙」可享任選買1送1。圖／全家便利商店提供 全家便利商店自9月15日起連續8天，天天都有Fami!ce霜淇淋優惠，邀請消費者品嘗WA!COOKIES聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」。圖／全家便利商店提供 全家便利商店「康康五」9月15日至9月17日於店舖購買「經典黑炫牛奶酷繽沙」、「經典黑炫拿鐵酷繽沙」可享任選買1送1。圖／全家便利商店提供 9月16日起全家便利商店再度推出beard papa’s獨家聯名新品，包含全新冰品「卡士達布丁雪派」、「卡士達奶茶」、「卡士達餐包」等，9月20日至10月3日購買鬍子爺爺卡士達新品可享任選第2件6折。圖／全家便利商店提供 全家便利商店「康康五」9月15日至9月17日於店舖購買Let’s café特大杯拿鐵（不限冰熱）可享買1送1。圖／全家便利商店提供 全家便利商店「康康五」9月15日至9月17日於店舖購買大人的生活「油切日式綠茶」可享買1送1，於全家便利商店App「隨買跨店取」購買大人的生活「野莓美姬飲」亦享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供 全家便利商店「康康五」9月15日至9月17日於全家便利商店App「隨買跨店取」購買FamiCollection「鹼性離子水800ml」可享買1送1。圖／全家便利商店提供

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