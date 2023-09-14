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新光三越信義A8、A9多家全台首發店 周年慶準備衝了！

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地A8、A9引進諸多話題品牌、全新店型進駐，為10月周年慶做足準備。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A8、A9引進諸多話題品牌、全新店型進駐，為10月周年慶做足準備。圖／新光三越提供

周年慶做好準備，新光三越台北信義新天地A8一、二樓大改裝，逾1,500坪全新空間62品牌全新登場，包括26家品牌首次登場、10家獨家品牌進駐。這次改裝打造全新香氛藝廊概念，匯集20家頂級個性香氛品牌，還有超過23家全台最完整的珠寶專區、7大輕奢大店聚落也在這一次的改裝呈現，「輕奢品牌、香氛藝廊、珠寶飾品」三大專區，為今年10月周年慶提前暖身。

社交生活回歸，帶動穿搭需求，新光三越指出，上半年服飾、飾品成長雙位數以上，輕奢品牌1至8月皆成長2至3成。這次更大規模引進七大指標輕奢品牌，以及新光三越A8獨有店型，包括TORY BURCH、Kate Spade皆在A8獨家引進飾品專區；LONGCHAMP導入了時裝專區；MONTBLANC引進品牌智慧穿戴裝置，並跳脫商務框架挑戰休閒領域；MARC JACOBS以銀色流線型設計打造了全新的潮流概念店；COACH則以「全新數位概念店」登場；MICHAEL KORS即將於9月下旬進駐，讓信義商圈時髦都會男女，有更多元的購物選擇。

精品個性香氛昂頭，這兩年業績皆為雙位數增長，新光三越A8引進5大香氛品牌，一樓全區就有20個香氛專櫃、2大全台獨家首櫃，以威士忌、琴酒等酩酒做為靈感的Kilian Paris，以及召集15位調香大師共同調製香氣的馥馬爾香氛出版社Frédéric Malle；以經典獸首肖像聞名的「Penhaligon's」這次進駐帶來了瓶身客製服務。另有Aesop全新絕美店裝，以及Jo Malone London、DIOR等超過12品牌也帶來全新開幕特別優惠。

另外，瑞典時尚品牌Acne Studios台灣首間專門店進駐新光三越台北信義新天地A9一樓，就位於Tiffany &Co.隔壁，目前預計10月18日開幕。帶有Acne Studios標誌性的表情符號的圍巾、毛帽，以及呈現北歐鬆弛感的各種低調有型包款、服飾，是最受歡迎的項目，以往要出國或是透過代購才能入手的Acne Studios，可望在新光三越周年慶期間登場，勢必吸引品牌愛好者趁機買一波。

瑞典時尚品牌Acne Studios台灣首間專門店進駐新光三越台北信義新天地A9一樓。圖／新光三越提供
瑞典時尚品牌Acne Studios台灣首間專門店進駐新光三越台北信義新天地A9一樓。圖／新光三越提供
瑞典時尚品牌Acne Studios台灣首間專門店進駐新光三越台北信義新天地A9一樓。圖／新光三越提供
瑞典時尚品牌Acne Studios台灣首間專門店進駐新光三越台北信義新天地A9一樓。圖／新光三越提供
Marc Jacobs新光三越信義新天地A8全新概念店。圖／新光三越提供
Marc Jacobs新光三越信義新天地A8全新概念店。圖／新光三越提供
LONGCHAMP在新光三越信義新天地A8推出新型態RISE形象概念店。圖／新光三越提供
LONGCHAMP在新光三越信義新天地A8推出新型態RISE形象概念店。圖／新光三越提供
Kate Spade於新光三越信義新天地A8首度導入飾品專區。圖／新光三越提供
Kate Spade於新光三越信義新天地A8首度導入飾品專區。圖／新光三越提供
TORY BURCH於新光三越信義新天地A8全新店裝首度導入完整飾品專區。圖／新光三越提供
TORY BURCH於新光三越信義新天地A8全新店裝首度導入完整飾品專區。圖／新光三越提供
馥馬爾香氛出版社Frédéric Malle，全台首店進駐新光三越信義店A8館。圖／新光三越提供
馥馬爾香氛出版社Frédéric Malle，全台首店進駐新光三越信義店A8館。圖／新光三越提供
來自法國軒尼詩世家的Kilian Paris，全台首店進駐新光三越信義新天地A8。圖／新光三越提供
來自法國軒尼詩世家的Kilian Paris，全台首店進駐新光三越信義新天地A8。圖／新光三越提供
AESOP於新光三越信義店A8館全新店裝。圖／新光三越提供
AESOP於新光三越信義店A8館全新店裝。圖／新光三越提供

品牌 周年慶

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