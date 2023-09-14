新光三越信義A8、A9多家全台首發店 周年慶準備衝了！

為周年慶做好準備，新光三越台北信義新天地A8一、二樓大改裝，逾1,500坪全新空間62品牌全新登場，包括26家品牌首次登場、10家獨家品牌進駐。這次改裝打造全新香氛藝廊概念，匯集20家頂級個性香氛品牌，還有超過23家全台最完整的珠寶專區、7大輕奢大店聚落也在這一次的改裝呈現，「輕奢品牌、香氛藝廊、珠寶飾品」三大專區，為今年10月周年慶提前暖身。

社交生活回歸，帶動穿搭需求，新光三越指出，上半年服飾、飾品成長雙位數以上，輕奢品牌1至8月皆成長2至3成。這次更大規模引進七大指標輕奢品牌，以及新光三越A8獨有店型，包括TORY BURCH、Kate Spade皆在A8獨家引進飾品專區；LONGCHAMP導入了時裝專區；MONTBLANC引進品牌智慧穿戴裝置，並跳脫商務框架挑戰休閒領域；MARC JACOBS以銀色流線型設計打造了全新的潮流概念店；COACH則以「全新數位概念店」登場；MICHAEL KORS即將於9月下旬進駐，讓信義商圈時髦都會男女，有更多元的購物選擇。

精品個性香氛昂頭，這兩年業績皆為雙位數增長，新光三越A8引進5大香氛品牌，一樓全區就有20個香氛專櫃、2大全台獨家首櫃，以威士忌、琴酒等酩酒做為靈感的Kilian Paris，以及召集15位調香大師共同調製香氣的馥馬爾香氛出版社Frédéric Malle；以經典獸首肖像聞名的「Penhaligon's」這次進駐帶來了瓶身客製服務。另有Aesop全新絕美店裝，以及Jo Malone London、DIOR等超過12品牌也帶來全新開幕特別優惠。

另外，瑞典時尚品牌Acne Studios台灣首間專門店進駐新光三越台北信義新天地A9一樓，就位於Tiffany &Co.隔壁，目前預計10月18日開幕。帶有Acne Studios標誌性的表情符號的圍巾、毛帽，以及呈現北歐鬆弛感的各種低調有型包款、服飾，是最受歡迎的項目，以往要出國或是透過代購才能入手的Acne Studios，可望在新光三越周年慶期間登場，勢必吸引品牌愛好者趁機買一波。

瑞典時尚品牌Acne Studios台灣首間專門店進駐新光三越台北信義新天地A9一樓。圖／新光三越提供 瑞典時尚品牌Acne Studios台灣首間專門店進駐新光三越台北信義新天地A9一樓。圖／新光三越提供 Marc Jacobs新光三越信義新天地A8全新概念店。圖／新光三越提供 LONGCHAMP在新光三越信義新天地A8推出新型態RISE形象概念店。圖／新光三越提供 Kate Spade於新光三越信義新天地A8首度導入飾品專區。圖／新光三越提供 TORY BURCH於新光三越信義新天地A8全新店裝首度導入完整飾品專區。圖／新光三越提供 馥馬爾香氛出版社Frédéric Malle，全台首店進駐新光三越信義店A8館。圖／新光三越提供 來自法國軒尼詩世家的Kilian Paris，全台首店進駐新光三越信義新天地A8。圖／新光三越提供 AESOP於新光三越信義店A8館全新店裝。圖／新光三越提供

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