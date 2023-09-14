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中山希爾頓每周兩天「買一送一」！姓「林」加碼送飲品

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
每周一買一送一的「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」，搭配口感香辣的手工炒製花生丁香魚乾，讓人大呼過癮。圖／台北中山九昱希爾頓逸林提供
每周一買一送一的「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」，搭配口感香辣的手工炒製花生丁香魚乾，讓人大呼過癮。圖／台北中山九昱希爾頓逸林提供

台北中山九昱希爾頓逸林酒店一樓La Salle森酒吧「買一送一」強勢回歸！9月18日至11月29日，每周一享「蝦仁干貝叻沙麵」或「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」限量買一送一、每周三全系列飲品單杯買一送一。此外，每周三再加碼「DoubleTree雙木林」的逸林日活動，凡持有效證件姓氏為「林」，內用達低消門檻，可享飲料全品項任選一杯免費招待。

馬來西亞吉隆坡希爾頓逸林酒店Makan Kitchen餐廳主廚Mohamad Zulkarnaen，日前受邀來台客座，除獻上「吉隆坡夏之味」期間限定套餐，也大方分享自家酒店人氣品項「蝦仁干貝叻沙麵」與「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」。主廚以去皮老薑碎、紅蔥頭碎、咖哩粉、薑黃粉與茴香、葫蘆巴等香料，與水煮鮪魚一同熬煮而成的叻沙湯底，質地濃稠香料味重，搭配肥厚蝦仁、鮮美干貝、彈牙麵條與爽脆銀芽，既開胃又富層次變化。

細燉牛腱則採獨家比例的香料配方經過燉煮，不僅醬汁濃稠似糊，牛腱質地也更入口似化。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店總經理Benjamin黃柄鈞表示，延續「吉隆坡夏之味」客座好評不斷，搭配消費者最愛的買一送一餐飲優惠，不僅增加La Salle森酒吧的餐點選擇、提供與鄰近餐飲市場不同的品項外，預計也將會帶動酒店曝光、挹注餐飲營收。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，空間自在舒適。圖／台北中山九昱希爾頓逸林提供
台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，空間自在舒適。圖／台北中山九昱希爾頓逸林提供
每周一買一送一的「蝦仁干貝叻沙麵」，湯頭口感濃郁。圖／台北中山九昱希爾頓逸林提供
每周一買一送一的「蝦仁干貝叻沙麵」，湯頭口感濃郁。圖／台北中山九昱希爾頓逸林提供

馬來西亞 酒店 希爾頓

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