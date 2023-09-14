小孩不要看？瑞士聯名東京潮表 夜光兔兔悄秀成人味

2023年的中秋節將在月底來臨，不少手表品牌也在近日推出或推薦了具月相顯示功能的表款，透過精準、可靠、閃耀或童心玩趣的各種風格表現，帶來各自對時間、高級鐘表與月相的創意時間美學。

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）新款海洋Ocean系列萬年曆腕表，其使用的HW3501自動上鍊機芯具備「萬年曆」（Perpetual Calendar）功能，可自動計算每個月的大小月份，甚至每四年一次的閏年二月也可以自動判斷，其中日期與星期的顯示更以雙逆跳（Retrograde）顯示，42.2毫米的玫瑰金表殼映襯上六點鐘方向的金質月相盤，更顯光潔動容。

訴諸精密、德式風格的朗格（A.Lange & Söhne），其Lange 1 Pertpetual Calendar腕表同樣具備萬年曆功能，過往曾推出18K白金、18K玫瑰金表殼材質，今年則新添加一只鉑金款搭配黑色面盤。表款所使用的L021.3自動上鍊機芯齊備了所有德國高級製表傳統：黃金套筒、鵝頸式微調、3/4夾板，並經二次組裝，其月相精確度可達122.6年才需調整一天，展現出對時間掌握的嚴謹姿態。

但月相表也不盡然皆是古典、傳統風格，例如Franck Muller便與日本潮牌#FR2合作，擷取潮牌中的成人級趣味元素，化為#FR2NCK Muller Vanguard腕表面盤上的一「對」夜光兔兔。其表殼使用繁複製程形塑的玻璃碳纖維複合材質，整體從表帶、表面都使用黑白二色。兔子除了與中秋神話密不可分，也是#FR2創辦人石川涼（Ryo Ishikawa）的生肖，最後化為表款中的情色趣味設計：當入夜後兔兔似乎也像人類一般，將心中念想盡情釋放，正是表款的玩味之所在。 A.Lange & Söhne，Lange 1 Pertpetual Calendar腕表，950鉑金、自動上鍊機芯、時間顯示、萬年曆與月相顯示，價格店洽。圖／朗格提供 朗格的L021.3自動上鍊具備萬年曆功能，可精準切換每個月大小月、每四年一次的閏年，並具備122.6年才需調整一次的超精密月相顯示。圖／朗格提供 Franck Muller Vanguard，#FR2NCK MULLER Vanguard限量表，41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、特殊夜光顯示、限量800只，價格店洽。圖／Franck Muller提供 Franck Muller Vanguard表款所使用的玻璃碳纖維複合材質表殼，是將碳粉末與玻璃纖維混合、融入於樹脂材質後，經高溫、長時間與高壓聚合後形成。圖／Franck Muller提供 海瑞溫斯頓的Ocean萬年曆雙逆跳腕表，以42.2毫米的玫瑰金搭配萬年曆功能，精密、複雜，頗具賞玩樂趣。圖／海瑞溫斯頓提供

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