快訊

進口雞蛋海關數字兜不攏 國民黨團疑有超思外第三者

「墨西哥外星人千年屍身」曝光！其中一具體內有「卵」

史上最重罰！中華電、台灣大聯合取消通話費優惠 公平會重罰7600萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孩不要看？瑞士聯名東京潮表 夜光兔兔悄秀成人味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
特殊的夜光處理，讓表款將在入夜或低光源下，呈現大人級的情境畫面。圖／Franck Muller提供
特殊的夜光處理，讓表款將在入夜或低光源下，呈現大人級的情境畫面。圖／Franck Muller提供

2023年的中秋節將在月底來臨，不少手表品牌也在近日推出或推薦了具月相顯示功能的表款，透過精準、可靠、閃耀或童心玩趣的各種風格表現，帶來各自對時間、高級鐘表與月相的創意時間美學。

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）新款海洋Ocean系列萬年曆腕表，其使用的HW3501自動上鍊機芯具備「萬年曆」（Perpetual Calendar）功能，可自動計算每個月的大小月份，甚至每四年一次的閏年二月也可以自動判斷，其中日期與星期的顯示更以雙逆跳（Retrograde）顯示，42.2毫米的玫瑰金表殼映襯上六點鐘方向的金質月相盤，更顯光潔動容。

訴諸精密、德式風格的朗格（A.Lange & Söhne），其Lange 1 Pertpetual Calendar腕表同樣具備萬年曆功能，過往曾推出18K白金、18K玫瑰金表殼材質，今年則新添加一只鉑金款搭配黑色面盤。表款所使用的L021.3自動上鍊機芯齊備了所有德國高級製表傳統：黃金套筒、鵝頸式微調、3/4夾板，並經二次組裝，其月相精確度可達122.6年才需調整一天，展現出對時間掌握的嚴謹姿態。

但月相表也不盡然皆是古典、傳統風格，例如Franck Muller便與日本潮牌#FR2合作，擷取潮牌中的成人級趣味元素，化為#FR2NCK Muller Vanguard腕表面盤上的一「對」夜光兔兔。其表殼使用繁複製程形塑的玻璃碳纖維複合材質，整體從表帶、表面都使用黑白二色。兔子除了與中秋神話密不可分，也是#FR2創辦人石川涼（Ryo Ishikawa）的生肖，最後化為表款中的情色趣味設計：當入夜後兔兔似乎也像人類一般，將心中念想盡情釋放，正是表款的玩味之所在。

A.Lange & Söhne，Lange 1 Pertpetual Calendar腕表，950鉑金、自動上鍊機芯、時間顯示、萬年曆與月相顯示，價格店洽。圖／朗格提供
A.Lange & Söhne，Lange 1 Pertpetual Calendar腕表，950鉑金、自動上鍊機芯、時間顯示、萬年曆與月相顯示，價格店洽。圖／朗格提供
朗格的L021.3自動上鍊具備萬年曆功能，可精準切換每個月大小月、每四年一次的閏年，並具備122.6年才需調整一次的超精密月相顯示。圖／朗格提供
朗格的L021.3自動上鍊具備萬年曆功能，可精準切換每個月大小月、每四年一次的閏年，並具備122.6年才需調整一次的超精密月相顯示。圖／朗格提供
Franck Muller Vanguard，#FR2NCK MULLER Vanguard限量表，41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、特殊夜光顯示、限量800只，價格店洽。圖／Franck Muller提供
Franck Muller Vanguard，#FR2NCK MULLER Vanguard限量表，41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、特殊夜光顯示、限量800只，價格店洽。圖／Franck Muller提供
Franck Muller Vanguard表款所使用的玻璃碳纖維複合材質表殼，是將碳粉末與玻璃纖維混合、融入於樹脂材質後，經高溫、長時間與高壓聚合後形成。圖／Franck Muller提供
Franck Muller Vanguard表款所使用的玻璃碳纖維複合材質表殼，是將碳粉末與玻璃纖維混合、融入於樹脂材質後，經高溫、長時間與高壓聚合後形成。圖／Franck Muller提供
海瑞溫斯頓的Ocean萬年曆雙逆跳腕表，以42.2毫米的玫瑰金搭配萬年曆功能，精密、複雜，頗具賞玩樂趣。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓的Ocean萬年曆雙逆跳腕表，以42.2毫米的玫瑰金搭配萬年曆功能，精密、複雜，頗具賞玩樂趣。圖／海瑞溫斯頓提供

腕表 中秋節 兔兔

延伸閱讀

日本全家便利商店開酒吧了？「全家酒吧」東京開幕 還有全家炸雞專用Highball！

酷航推限時冬季優惠 台北飛東京、首爾4000元有找

瑞士將5件流失文物返還大陸 含漢、唐、明代陶瓷器

Swatch聯名寶珀Blancpain首款潛水表開賣！逾200人排隊超過40小時搶買

相關新聞

小孩不要看？瑞士聯名東京潮表 夜光兔兔悄秀成人味

2023年的中秋節將在月底來臨，不少手表品牌也在近日推出或推薦了具月相顯示功能的表款，透過精準、可靠、閃耀或童心玩趣的各...

超過四百件中秋禮盒 Uber Eats 一站到位 各國品項齊全成送禮後盾

9 月底迎來中秋節，是各種聚會送禮的高峰，Uber Eats 平台持續以豐富商品滿足不同消費族群、及不同送禮偏好為目標，...

僅賣43天！gonna、Garmin 聯名 打造「好眠系」健人餐

打造健康Healthy Life Style，雄獅集團旗下欣食旅餐飲品牌「gonna共樂遊」，與穿戴裝置大廠「Garmi...

BALLY 2023秋冬形象廣告 赤誠、休閒與輕奢的自信展現

身為瑞士百年歷史的精品品牌BALLY近日發表品牌2023秋冬形象廣告，由於這是品牌新任設計總監Simone Bellot...

一次享台菜＋粵菜雙組合！海峽會「辰男台粵饗宴」上桌

提供法式料理、日本料理等不同餐點的「海峽會」，今年以「台菜＋粵菜」的跨領域組合，推出全新「辰男台粵饗宴」，吃得到蔡辰男嚴...

電信三雄開放預購！ iPhone 15 Pro Max最多人「敲碗」

遠傳、中華電信陸續開放iPhone 15預約登記，並預計9月22日正式開賣；根據遠傳統計，iPhone 15四種顏色中，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦