小孩不要看？瑞士聯名東京潮表 夜光兔兔悄秀成人味
2023年的中秋節將在月底來臨，不少手表品牌也在近日推出或推薦了具月相顯示功能的表款，透過精準、可靠、閃耀或童心玩趣的各種風格表現，帶來各自對時間、高級鐘表與月相的創意時間美學。
「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）新款海洋Ocean系列萬年曆腕表，其使用的HW3501自動上鍊機芯具備「萬年曆」（Perpetual Calendar）功能，可自動計算每個月的大小月份，甚至每四年一次的閏年二月也可以自動判斷，其中日期與星期的顯示更以雙逆跳（Retrograde）顯示，42.2毫米的玫瑰金表殼映襯上六點鐘方向的金質月相盤，更顯光潔動容。
訴諸精密、德式風格的朗格（A.Lange & Söhne），其Lange 1 Pertpetual Calendar腕表同樣具備萬年曆功能，過往曾推出18K白金、18K玫瑰金表殼材質，今年則新添加一只鉑金款搭配黑色面盤。表款所使用的L021.3自動上鍊機芯齊備了所有德國高級製表傳統：黃金套筒、鵝頸式微調、3/4夾板，並經二次組裝，其月相精確度可達122.6年才需調整一天，展現出對時間掌握的嚴謹姿態。
但月相表也不盡然皆是古典、傳統風格，例如Franck Muller便與日本潮牌#FR2合作，擷取潮牌中的成人級趣味元素，化為#FR2NCK Muller Vanguard腕表面盤上的一「對」夜光兔兔。其表殼使用繁複製程形塑的玻璃碳纖維複合材質，整體從表帶、表面都使用黑白二色。兔子除了與中秋神話密不可分，也是#FR2創辦人石川涼（Ryo Ishikawa）的生肖，最後化為表款中的情色趣味設計：當入夜後兔兔似乎也像人類一般，將心中念想盡情釋放，正是表款的玩味之所在。
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