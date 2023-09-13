快訊

幫超思證明真的在賣雞蛋 台農蛋品董座：也是農業部要我講的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BALLY 2023秋冬形象廣告 赤誠、休閒與輕奢的自信展現

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BALLY近日發表2023秋冬形象視覺，其中一款三角形手拿包更成為配件亮點。圖／BALLY提供
BALLY近日發表2023秋冬形象視覺，其中一款三角形手拿包更成為配件亮點。圖／BALLY提供

身為瑞士百年歷史的精品品牌BALLY近日發表品牌2023秋冬形象廣告，由於這是品牌新任設計總監Simone Bellotti上任後首個形象視覺，除了取景於瑞士Heleneumu別墅，也讓人好奇：未來Bally的走向，會否有何變化或進化？

2023秋冬的Bally形象視覺，是由英國攝影師Alasdair McLellan掌鏡、反應品牌新任設計總監Simone Bellotti的美學視角。在彩色或黑白交錯的影像中，模特兒展現出親密、私密、靜謐的姿態。她（他）們或赤裸上身蹲坐於湖邊階梯上、低頭沈思，又或雙雙兩兩相擁躺臥草皮上，凝視正前方的鏡頭，冷靜沈著。

2023秋冬Bally再度從品牌的資料庫中得到啟發，並轉譯為休閒、古典風格的新一季設計。羊毛針織、寬鬆的丹寧與皮革搭配以溫暖懷舊的色調。穿著黑色風衣但明顯沒有內裡的模特兒手持鱷魚皮革紋路手提包款，似乎展現出某種坦蕩的赤誠。同時另一位模特兒手上執持的三角形手提包也格外搶眼，包款無論從正面、側邊都帶有三角形狀，包款開闔處並設計以倒三角的金屬扣片，至於會否有機會成為本季IT包款？當2023秋冬新品全面上市時，且讓時間給出答案。

赤裸上半身的男模與女模相擁，展現了回歸真切的溫暖情感。圖 / 翻攝自 IG @ bally
赤裸上半身的男模與女模相擁，展現了回歸真切的溫暖情感。圖 / 翻攝自 IG @ bally
由英國攝影師Alasdair McLellan掌鏡、反應品牌新任設計總監Simone Bellotti美學視角的Bally 2023秋冬形象視覺，穿插以彩色與黑白影像。圖 / 翻攝自 IG @ bally
由英國攝影師Alasdair McLellan掌鏡、反應品牌新任設計總監Simone Bellotti美學視角的Bally 2023秋冬形象視覺，穿插以彩色與黑白影像。圖 / 翻攝自 IG @ bally

品牌

延伸閱讀

童顏巨乳純天然！「SM職業女王」大聊床事沒在怕

你不知道的模特兒日常！紅髮女模Julia Hafström揭職業生涯中的最大挫折

瑞士將5件流失文物返還大陸 含漢、唐、明代陶瓷器

MLB／國聯3門重砲爭全壘打王 大谷翔平在美聯老神在在

相關新聞

BALLY 2023秋冬形象廣告 赤誠、休閒與輕奢的自信展現

身為瑞士百年歷史的精品品牌BALLY近日發表品牌2023秋冬形象廣告，由於這是品牌新任設計總監Simone Bellot...

一次享台菜＋粵菜雙組合！海峽會「辰男台粵饗宴」上桌

提供法式料理、日本料理等不同餐點的「海峽會」，今年以「台菜＋粵菜」的跨領域組合，推出全新「辰男台粵饗宴」，吃得到蔡辰男嚴...

電信三雄開放預購！ iPhone 15 Pro Max最多人「敲碗」

遠傳、中華電信陸續開放iPhone 15預約登記，並預計9月22日正式開賣；根據遠傳統計，iPhone 15四種顏色中，...

「預約‧家的美好溫度」 Panasonic辦2023年秋季新品發表會

日系家電領導品牌Panasonic今（13）日舉辦2023年秋季新商品發表會，以「預約‧家的美好溫度」為主題，透過日本同...

林智妍、郭雪芙Squeeze包先上手 柔軟包身和手把好舒壓

LOEWE於2023秋冬時裝秀首度亮相的嶄新Squeeze包，是秋冬廣告焦點。Squeeze名字取自其柔軟可以捏壓的手把...

利曼24小時耐力賽歡慶一世紀 都彭限量套組模型車帥翻

今年適逢利曼（Le Mans）24小時耐力賽一百週年，為慶祝這項歷史悠久的賽事持續舉辦至今100年，以紳士配件聞名的法國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦