BALLY 2023秋冬形象廣告 赤誠、休閒與輕奢的自信展現

身為瑞士百年歷史的精品品牌BALLY近日發表品牌2023秋冬形象廣告，由於這是品牌新任設計總監Simone Bellotti上任後首個形象視覺，除了取景於瑞士Heleneumu別墅，也讓人好奇：未來Bally的走向，會否有何變化或進化？

2023秋冬的Bally形象視覺，是由英國攝影師Alasdair McLellan掌鏡、反應品牌新任設計總監Simone Bellotti的美學視角。在彩色或黑白交錯的影像中，模特兒展現出親密、私密、靜謐的姿態。她（他）們或赤裸上身蹲坐於湖邊階梯上、低頭沈思，又或雙雙兩兩相擁躺臥草皮上，凝視正前方的鏡頭，冷靜沈著。

2023秋冬Bally再度從品牌的資料庫中得到啟發，並轉譯為休閒、古典風格的新一季設計。羊毛針織、寬鬆的丹寧與皮革搭配以溫暖懷舊的色調。穿著黑色風衣但明顯沒有內裡的模特兒手持鱷魚皮革紋路手提包款，似乎展現出某種坦蕩的赤誠。同時另一位模特兒手上執持的三角形手提包也格外搶眼，包款無論從正面、側邊都帶有三角形狀，包款開闔處並設計以倒三角的金屬扣片，至於會否有機會成為本季IT包款？當2023秋冬新品全面上市時，且讓時間給出答案。 赤裸上半身的男模與女模相擁，展現了回歸真切的溫暖情感。圖 / 翻攝自 IG @ bally 由英國攝影師Alasdair McLellan掌鏡、反應品牌新任設計總監Simone Bellotti美學視角的Bally 2023秋冬形象視覺，穿插以彩色與黑白影像。圖 / 翻攝自 IG @ bally

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