一次享台菜＋粵菜雙組合！海峽會「辰男台粵饗宴」上桌

提供法式料理、日本料理等不同餐點的「海峽會」，今年以「台菜＋粵菜」的跨領域組合，推出全新「辰男台粵饗宴」，吃得到蔡辰男嚴選的紅燒大排翅、脆鱗馬頭魚等多樣菜色，帶來豐富的味覺體驗。

全新登場的「辰男台粵饗宴」，標榜是全台首創台菜與粵菜的結合。擔任開場的迎賓小菜，就安排有陳醋蜇頭．麻辣大雞爪．豆豉炒生腸．鬼馬炸油條．酥脆炸生蠔．麻香拌雙脆．雙味黃皮雞．紅糟五花肉等品項，各有不同的特色。另外還選用1.5兩重的魚翅，以紅燒手法製成「紅燒大排翅」，配上金華火腿更添香氣。

同時套餐中還規劃「烏參鮑魚燴鵝掌」，一次能品嚐到柔軟烏參、彈牙鮑魚及富含膠質的鵝掌。另有將屏東乳鴿油淋製成的「油淋脆皮乳鴿」，皮脆肉嫩。蔡辰男也以個人的美食經驗，在菜單中安排「焗鱈場蟹帕馬森起司」、「燉煮澳洲和牛舌」「脆麟馬頭魚」等菜色，最後再以風味獨特且清甜的「香蘭葉養氣人蔘」作為結尾。每人6,000元，現已開放預約。

雙味黃皮雞。圖／海峽會提供 油淋脆皮乳鴿。圖／海峽會提供 脆麟馬頭魚。圖／海峽會提供 燉煮澳洲和牛舌。圖／海峽會提供 紅燒大排翅。圖／海峽會提供 焗鱈場蟹帕瑪森起司。圖／海峽會提供

udn討論區