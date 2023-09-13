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林智妍、郭雪芙Squeeze包先上手 柔軟包身和手把好舒壓

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Squeeze酒紅色納帕小羊皮中款肩背包，14萬6,000元。圖／LOEWE提供
Squeeze酒紅色納帕小羊皮中款肩背包，14萬6,000元。圖／LOEWE提供

LOEWE於2023秋冬時裝秀首度亮相的嶄新Squeeze包，是秋冬廣告焦點。Squeeze名字取自其柔軟可以捏壓的手把，包款以柔軟納帕小羊皮製成，圓潤的橢圓包型與抓皺設計，並搭配甜甜圈造型飾鍊帶。因為「黑暗榮耀」竄紅的韓國女星林智妍與台灣時尚女星郭雪芙，都忍不住搶先上手。

大容量的Squeeze包款採用特別研發的納帕羊皮製作，觸感極其柔軟滑順，在包口位置形成精緻皺褶，賦予獨特形態營造垂墜感，無內裡設計更加輕巧，並擁有內部拉鍊口袋及底部皮革滾邊等細節。甜甜圈鍊條以不鏽鋼及鋁合金製成，質地輕巧可減輕重量，珠寶感設計的扣環方便調節至合適的練長，隨附加額外的鍊條能進一步延長背帶長度，調整成適合手拎、肩背或是斜背的各種長度。

Squeeze系列提供小款及中款尺寸，米白色、酒紅色、焦糖棕、橄欖綠、經典黑到海濱藍等豐富的顏色選擇，而限量版黑色蟒蛇皮及鱷魚皮款式將於指定專門店販售。所有款式包身下方均壓印LOEWE標誌，並在練條末端掛上可拆的Anagram金屬圓球，為細節注入俏皮趣味。

郭雪芙揹LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包。圖／LOEWE提供
郭雪芙揹LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包。圖／LOEWE提供
Squeeze棕色毛茸茸中款肩背包，價格店洽。圖／LOEWE提供
Squeeze棕色毛茸茸中款肩背包，價格店洽。圖／LOEWE提供
Squeeze米白色納帕小羊皮小款肩背包，13萬元。圖／LOEWE提供
Squeeze米白色納帕小羊皮小款肩背包，13萬元。圖／LOEWE提供
Squeeze海濱藍納帕小羊皮小款肩背包，13萬元。圖／LOEWE提供
Squeeze海濱藍納帕小羊皮小款肩背包，13萬元。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包，可自由變化手拎、肩背或是斜背。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包，可自由變化手拎、肩背或是斜背。圖／LOEWE提供
郭雪芙揹LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包。圖／LOEWE提供
郭雪芙揹LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包。圖／LOEWE提供
林智妍拎LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包。圖／LOEWE提供
林智妍拎LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包。圖／LOEWE提供
Squeeze焦糖棕納帕小羊皮小款肩背包，13萬元。圖／LOEWE提供
Squeeze焦糖棕納帕小羊皮小款肩背包，13萬元。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包，可自由變化手拎、肩背或是斜背。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包，可自由變化手拎、肩背或是斜背。圖／LOEWE提供
韓星林智妍、郭雪芙揹LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包。圖／LOEWE提供
韓星林智妍、郭雪芙揹LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包。圖／LOEWE提供
郭雪芙揹LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包。圖／LOEWE提供
郭雪芙揹LOEWE 2023秋冬主打Squeeze包。圖／LOEWE提供

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