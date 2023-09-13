林智妍、郭雪芙Squeeze包先上手 柔軟包身和手把好舒壓
LOEWE於2023秋冬時裝秀首度亮相的嶄新Squeeze包，是秋冬廣告焦點。Squeeze名字取自其柔軟可以捏壓的手把，包款以柔軟納帕小羊皮製成，圓潤的橢圓包型與抓皺設計，並搭配甜甜圈造型飾鍊帶。因為「黑暗榮耀」竄紅的韓國女星林智妍與台灣時尚女星郭雪芙，都忍不住搶先上手。
大容量的Squeeze包款採用特別研發的納帕羊皮製作，觸感極其柔軟滑順，在包口位置形成精緻皺褶，賦予獨特形態營造垂墜感，無內裡設計更加輕巧，並擁有內部拉鍊口袋及底部皮革滾邊等細節。甜甜圈鍊條以不鏽鋼及鋁合金製成，質地輕巧可減輕重量，珠寶感設計的扣環方便調節至合適的練長，隨附加額外的鍊條能進一步延長背帶長度，調整成適合手拎、肩背或是斜背的各種長度。
Squeeze系列提供小款及中款尺寸，米白色、酒紅色、焦糖棕、橄欖綠、經典黑到海濱藍等豐富的顏色選擇，而限量版黑色蟒蛇皮及鱷魚皮款式將於指定專門店販售。所有款式包身下方均壓印LOEWE標誌，並在練條末端掛上可拆的Anagram金屬圓球，為細節注入俏皮趣味。
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