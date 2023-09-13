率先公布iPhone 15資費！台灣大5G月租1599元 專案價0元可帶走i15

台灣大哥大' rel='台灣大哥大' data-rel='/2/112552' class='tag'>台灣大哥大今（13）日率先公布iPhone 15購機資費，申辦5G指定專案月付1599元，iPhone 15專案價0元就能帶回家，iPhone 15 Pro專案價也只要8300元，VIP用戶續約購機專案價最高折5000元。台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，看好iPhone 15因全機款升級「動態島」等亮點，台灣大預估銷售將較iPhone 14成長至少1成，有效提升行動服務營收。

林東閔表示，隨著手機單價持續上漲，預期手機業將更仰賴電信補貼銷售，台灣大不僅提供優惠購機資費，更致力為用戶帶來滿足娛樂、生活需求的服務，包括「mo幣多」、「Disney+」等獨門專案，帶動8月份行動服務營收再寫近年單月高峰，年增率達6.9%，5G用戶數今年8月也較去年同期增加35%。

觀察去年台灣大iPhone 14 用戶超過7成申辦1399元以上高資費，有效推升平均帳單金額，林東閔表示，今年在iPhone 15掀起換機潮帶動下，高資費用戶將持續為ARPU挹注成長動能。台灣大除了針對果粉提供優惠，也持續爭取獨家新機、與原廠更緊密合作，強化行動通訊服務，在今年全球手機銷售市場低迷下，台灣大透過「King of Mobile」策略，仍帶動台灣大整體手機銷量逆勢成長，今年1到8月相較去年同期成長約10%。

申辦台灣大指定專案購買iPhone 15系列，享「mo幣多」優惠，還有Disney+今年請你看，並贈送多元娛樂服務；10月31日前申辦再送電信獨家的Apple TV +及Apple Arcade等娛樂服務最高6個月免費，11月30前購機則贈送Apple Store新戶帳單折抵金300元。

購機也別忘了申辦保險，新機搭配「新復原者」尊榮專案即可享「一年期個人資安保障」，搭配「新復原者」尊榮預繳專案，除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，最高享1500元電信帳金回饋。

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