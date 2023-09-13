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RIMOWA將跨界Tiffany打造史上最高貴行李箱？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
不要懷疑你的眼睛！豪華行李裝備品牌RIMOWA要與珠寶品牌Tiffany合作，預計在10月時首度推出聯名產品。圖／摘自品牌官網
不要懷疑你的眼睛！豪華行李裝備品牌RIMOWA要與珠寶品牌Tiffany合作，預計在10月時首度推出聯名產品。圖／摘自品牌官網

不要懷疑你的眼睛！豪華行李裝備品牌RIMOWA要與珠寶品牌Tiffany合作，預計在10月時首度推出聯名產品，以雙方品牌知名度、話題性，加上過往經驗，將會運用純銀材質，相信勢必為史上最高貴行李箱

為了慶祝品牌創立125周年，RIMOWA從東京開始，推出了「SEIT 1898」展覽，總共為三站式國際巡迴，引導參觀者了解自1898年RIMOWA在德國科隆成立至今以來的快速發展，以及如何影響了旅行文化。日前展覽來到了紐約，並由天團Blackpink成員Rosé擔任剪綵嘉賓，同時RIMOWA更曝光了由她演繹全新形象廣告，引起粉絲們熱烈討論。然而就在這個SEIT 1898展覽中，就有消費者眼尖發現，陳列了一個覆有知更鳥藍的櫥窗，前面還懸吊了一片品牌經典鋁合金行李箱的飾片，上面鐫刻了「Tiffany & Co.」、「RIMOWA」字樣，暗示了雙方將合作的契機。

在RIMOWA的SEIT 1898展覽中，陳列了一個覆有知更鳥藍的櫥窗，懸吊一片品牌經典鋁合金行李箱的飾片，上面鐫刻了「Tiffany & Co.」、「RIMOWA」字樣，暗示了雙方將合作的契機。圖／摘自instagram
在RIMOWA的SEIT 1898展覽中，陳列了一個覆有知更鳥藍的櫥窗，懸吊一片品牌經典鋁合金行李箱的飾片，上面鐫刻了「Tiffany & Co.」、「RIMOWA」字樣，暗示了雙方將合作的契機。圖／摘自instagram

而和RIMOWA的合作，是否會依循先前轟動全球的Nike聯名？以及會有多少項產品則未可知，但巧合的是Rosé也是Tiffany的品牌大使，所以未來極有可能又是請她來演繹系列形象廣告，這讓粉絲或高端產品消費者都很期待。

品牌 行李箱 Tiffany BLACKPINK

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