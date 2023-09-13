RIMOWA將跨界Tiffany打造史上最高貴行李箱？
不要懷疑你的眼睛！豪華行李裝備品牌RIMOWA要與珠寶品牌Tiffany合作，預計在10月時首度推出聯名產品，以雙方品牌知名度、話題性，加上過往經驗，將會運用純銀材質，相信勢必為史上最高貴行李箱！
為了慶祝品牌創立125周年，RIMOWA從東京開始，推出了「SEIT 1898」展覽，總共為三站式國際巡迴，引導參觀者了解自1898年RIMOWA在德國科隆成立至今以來的快速發展，以及如何影響了旅行文化。日前展覽來到了紐約，並由天團Blackpink成員Rosé擔任剪綵嘉賓，同時RIMOWA更曝光了由她演繹全新形象廣告，引起粉絲們熱烈討論。然而就在這個SEIT 1898展覽中，就有消費者眼尖發現，陳列了一個覆有知更鳥藍的櫥窗，前面還懸吊了一片品牌經典鋁合金行李箱的飾片，上面鐫刻了「Tiffany & Co.」、「RIMOWA」字樣，暗示了雙方將合作的契機。
而和RIMOWA的合作，是否會依循先前轟動全球的Nike聯名？以及會有多少項產品則未可知，但巧合的是Rosé也是Tiffany的品牌大使，所以未來極有可能又是請她來演繹系列形象廣告，這讓粉絲或高端產品消費者都很期待。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言