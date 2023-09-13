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免費送「蠟筆小新圓盤」！藏壽司10道限定款 只賣7天
來自日本的迴轉壽司「藏壽司」從9月22日至9月28日期間，限時推出「大滿足盛賞祭」，包括有北海道大粒帆立貝佐魚卵、滿溢生蝦盛合等10款不同餐點。另外繼推出蠟筆小新扭蛋後，還有「蠟筆小新限定圓盤」新登場，只要消費滿額就可直接帶回家。
限時7天的「大滿足盛賞祭」共計有10款不同商品。其中「北海道大粒帆立貝佐魚卵」將貝肉厚度升級，並添加魚卵提味；「明太子小貝柱磯邊揚握壽司」則是以小貝柱上添上鹹香明太子醬。「滿溢鮮蝦盛合」一次吃得到6尾甜蝦加上1尾鮮蝦。除此之外，還有極上真花枝、雙倍牛肉半熟蛋、魚卵海膽牛肉、炙烤嚴選一本星鰻、炙烤乳酪照燒鰻魚、帆立貝蝦仁茶碗蒸、壽喜牛肉醬拌烏龍麵等品項，每盤40～130元不等。
藏壽司自即日起推出「蠟筆小新限定圓盤」，盤面有三款穿著日本傳統服飾的小新，還有身著和服的小葵，以及小白、不理不理左衛門等角色相伴，還可見到藏壽司的多種元素。活動期間店內單筆消費滿1,200元，並按讚官方社群，即可免費獲得，全台限量15,500個，送完為止。
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