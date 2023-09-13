台北101垂直馬拉松睽違三年回歸 9月14日開放線上報名

睽違三年的台北101垂直馬拉松在告別疫情後即將回歸重啟，自9月14日中午12:00起開放線上報名，一個月後於10月14日，這場挑戰91層樓、2046階樓梯、垂直上升390公尺，溫差相差3度的激烈賽事將正式展開。今年的活動主軸為「WE ARE WELL」，也呼應台北101以史上最高分取得WELL健康建築白金級認證。

台北101於2005年開始舉辦登高賽(2018年更名為垂直馬拉松)，吸引國內外長跑好手及一般民眾參與，2005年冠軍Paul Crake的成績10’29”32 ，至今皆未被突破。

包括賽前體檢、工作人員專業訓練、梯間安全維護、完善醫療，以及賽務團隊有將近四百人工作團隊，在賽事進行期間，台北101使用樓梯加壓系統持續的換氣，讓賽事空間的空氣保持流通。也是台灣唯一有世界高塔聯盟Ｗorld Federation of Great Towers 、世界登高協會Towerrunning World Association兩項世界級與國際雙認證登高專業賽事。

台北101垂直馬拉松在今年疫後回歸，報名人數限制為3500名，分為菁英組、自我挑戰組及團體組。今年再度與冠名贊助的中國信託攜手，凡是參加「自我挑戰組」的挑戰者持中國信託信用卡刷卡報名，享有報名費9折優惠，大會將從卡友報名費中提撥5%，持續投入中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」。同時，台北101與賽事夥伴南亞塑膠提供製作賽衣，讓選手配備台灣首見廢布回收再製機能賽衣，使用100%回收材料，使用獎牌亦使用廢棄木材回收製成。

為了服務一早就開跑的參賽者與陪同親友，台北101購物中心美食街包括麥當勞、MOS Burger、Miss V、Dreamers、星巴克、全家便利商店等六家餐廳均於10月14日上午7：30起提前營業，Mia C’bon超市亦提早一小時，上午8:00即開始營業。

報名自9月14日中午12:00起開始，2023中國信託‧台北101垂直馬拉松報名網址：www.taipei101-runup.com.tw

udn討論區