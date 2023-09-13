iPhone 15系列新機大玩色彩 Joeman、莫莉最想買的是？

百萬YouTuber Joeman、時尚網紅莫莉受邀參加蘋果秋季發表會，與全球媒體、KOL同步，搶先一睹新款iPhone、Apple Watch的實機魅力。茉莉表示，「雖然iPhone 15系列粉嫩色超搶眼，但自己則是會選擇入手原色鈦金屬的iPhone 15 Pro Max。」平常工作、經營社群，一天用手機超過20小時的她，iPhone 14 Pro Max用久了手指頭真的會很痠，這次現場一拿起鈦金屬材質的iPhone 15 Pro Max，重量變輕超有感，就像拿蜜粉盒起來補妝的感覺。內在功能升級、重量竟然還可以減輕，絕對要立刻入手！

功能上莫莉則是最期待「後製變焦」，因為平常去時裝週，拍秀場model走動、隨手抓拍經常時間很短暫，不確定是否有對焦到想拍的model身上，有了「後製變焦」就可以拍完再調整。「蘋果實在是很懂大家的需求，拿手機拍照的人大多不會想太多，就是想要方便快速隨手拍，先按快門再說，能夠後製調整，降低拍失敗的機會，實在是太貼心了！」

至於多巴胺風格的iPhone 15系列，霧面設計不會太鮮艷，男女性其實都可以輕鬆駕馭，而且霧面設計除了手感好，不容易沾指紋、自拍照片時不怕反射周邊雜物，同樣都考慮到了消費者的生活習慣與需求。

而平常經常搶先開箱科技好物、奢華豪宅的Joeman，這次是首次參加蘋果秋季的iPhone發表會，除了對賈伯斯劇院各種細節設計感到驚艷，實際上手把玩iPhone 15 Pro Max，也是對重量有感減輕感到驚喜，「差了近20克，相當於一般手機殼的重量，手感上等於裸機使用的感覺，加上鈦金屬手感也變好，實在很心動啊。」而熱愛玩遊戲的他，也對iPhone 15 Pro Max搭載了A17 Pro晶片相當期待，「買手機就不用再買遊戲掌機，一台抵兩台，非常建議遊戲玩家直上Pro系列新機。」

至於哪款新機他最想讓入手呢？Joeman與莫莉不約而同地都選了原色鈦金屬的iPhone 15 Pro Max。「發表會時覺得比較喜歡白色，但實際看到 原色鈦金屬之後就變心了，室內光線下，原色鈦金屬質感超美。」而iPhone 15全系列都換上USB-C接頭，Joeman表示，這也有可能吸引一部份Android用戶跳槽。

另外，Joeman也非常敬佩蘋果在環保上的努力，今年產品大幅增加回收材料使用的比例，甚至直接捨棄所有皮革材質的周邊配件，改以其他類似質感的織品代替，更攜手Hermès一起推出全新編織錶帶，真的有感受到蘋果努力達成碳中和目標的用心。

熱愛玩遊戲的Joeman，相當期待iPhone 15 Pro Max的遊戲效能。圖／Joeman（@joemanweng）提供 Joeman、莫莉不約而同選擇了原色鈦金屬的iPhone 15 Pro Max。記者黃筱晴／攝影

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