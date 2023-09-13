Kitty湯塊、粉紅湯底！聚「Kitty粉紅牛奶鍋」超夢幻
王品旗下的「聚 日式鍋物」，今秋攜手台灣三麗鷗，推出期間限定的「聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」，打造聚寶熊與Hello Kitty超萌造型湯塊，還有粉嫩湯頭，融化Kitty粉絲們的少女心。活動期間內用消費「雙人瀑布聚系列」，加碼贈「Hello Kitty幸福聚吉御守」。萬聖節檔期，裝扮成Hello Kitty到店用餐，還有機會抽中「日本三麗鷗樂園門票」、「東京來回機票」大獎。
「聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」的牛奶鍋粉紅湯底，由天然甜菜根特製而成，另外設計「聚寶熊」與「Hello Kitty」造型湯塊，相擁模樣可愛又療癒，還有粉紅花瓣魚板，為鍋物堆疊甜美視覺感。9月15日至12月31日期間，內用消費任一主餐並加價99元，就可升級。同時還有「草莓優格霜淇淋」同步上線。
為了營造沉浸式體驗，聚全台門店也針對門口、自助吧、牆面裝飾添加Hello Kitty元素，適合粉絲拍照打卡。另外9月15日至12月31日期間，內用消費雙人瀑布聚系列餐點，就送限量「Hello Kitty幸福聚吉御守」。穿搭Hello Kitty相關配件到店用餐並參與任務，還有機會獲得「500元商品卡」。10月9日至11月5日的萬聖節活動期間，畫臉扮成Hello Kitty到餐廳用餐並完成任務，有機會抽中「日本三麗鷗樂園門票」、「東京來回機票」。
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