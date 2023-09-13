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Panasonic 2023年秋季新品打造美好生活提案2.0！電冰箱搭載全新「抑霜鮮凍」功能　直立式洗衣機小體積省空間

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
擁有5大健康護衣科技的Panasonic直立式洗衣機全新再進化。記者吳致碩／攝影
擁有5大健康護衣科技的Panasonic直立式洗衣機全新再進化。記者吳致碩／攝影

幸福感就要從居家生活體現，Panasonic 2023年秋季新品以「預約．家的美好溫度」為主題，推出各式智慧、健康、便利的大小家電，包括搭載與日本同步最新冷凍科技的Panasonic電冰箱、小體積大容量並設有筒槽夜視燈的直立式洗衣機、搭載MLA的旗艦OLED MZ2000系列電視、靜音又省電的變頻清淨型除濕機，以及愛美人士必備的全新高滲透離子美容儀等，串聯居家的每一個角落，打造美好生活提案2.0。

疫情之後，溫控與保鮮成為近年來消費者挑選冰箱的重點。搭載與日本同步最新冷凍科技的Panasonic電冰箱，以全新「抑霜鮮凍」功能有效防止食材因溫差產生的結霜，不僅維持新鮮口感，油炸時也不易油爆；透過商用等級5倍速冷凍、鎖住食材美味的「新鮮急凍結」，以及不用解凍即能輕鬆料理的「-3℃微凍結」，完美保留魚類、肉類的鮮度與營養。

擁有5大健康護衣科技的Panasonic直立式洗衣機全新再進化，推出多種尺寸機型，滿足不同居家空間的需求，其中19公斤機種的小體積大容量更是業界之最，玫瑰金色系更是唯美，並將操控面板移至洗衣筒槽後方，同時具備筒槽夜視燈的貼心設計，讓身材較嬌小的女性拿取衣物更便利；搭載新一代絲屑過濾盒，衣物毛屑清理濾除率再提升。

Panasonic今年新推出的變頻清淨型除濕機，搭載變頻壓縮機及W-HEXS獨家雙重除濕系統，不僅靜音、省電，除濕效能更是有目共睹，搭配HEPA高密度及活性碳雙濾網，可有效淨化空氣中有害物質，獨家全彩液晶觸控螢幕可同時查看除濕狀態及空氣品質，烘鞋烘衣專用配件更可深入局部集中除濕。

9月已上市的Panasonic旗艦OLED MZ2000系列電視，提供更高對比與高亮度的細膩畫質，並搭載全新遊戲音效模式，可根據遊戲類型切換RPG、FPS兩種模式，享受更沉浸式的音效體驗；智慧便利的Google TV，只要對電視說出語音指令就可操控，讓電視是娛樂中心也是智慧管家，共推出55吋、65吋、77吋等3款機型。

秋冬季節即將到來，肌膚保養更需費心，Panasonic推出全新高滲透離子美容儀，利用高分子滲透技術深度滲透角質層，搭配清潔、高滲透、保濕、亮膚、快速護理、冷敷等6種操作模式，讓日常保養更有效率。

Panasonic還推出全新陶瓷一體型全自動洗淨馬桶，搭載日本瞬熱技術，冬天使用溫水不間斷；獨創可動式排水結構，沖水低噪音，6cm大管徑加強力漩渦水流，搭配奈米級易潔釉面，輕鬆帶走髒汙。另有貼心設計的多樣化便座，滿足不同的潔淨需求。

Panasonic今年新推出的變頻清淨型除濕機，搭載變頻壓縮機及W-HEXS獨家雙重除濕系統。記者吳致碩／攝影
Panasonic今年新推出的變頻清淨型除濕機，搭載變頻壓縮機及W-HEXS獨家雙重除濕系統。記者吳致碩／攝影
搭載與日本同步最新冷凍科技的Panasonic電冰箱，提供「抑霜鮮凍」功能。記者吳致碩／攝影
搭載與日本同步最新冷凍科技的Panasonic電冰箱，提供「抑霜鮮凍」功能。記者吳致碩／攝影
Panasonic推出全新高滲透離子美容儀，搭配6種操作模式，讓日常保養更有效率。記者吳致碩／攝影
Panasonic推出全新高滲透離子美容儀，搭配6種操作模式，讓日常保養更有效率。記者吳致碩／攝影
搭載與日本同步最新冷凍科技的Panasonic電冰箱，提供「抑霜鮮凍」功能。記者吳致碩／攝影
搭載與日本同步最新冷凍科技的Panasonic電冰箱，提供「抑霜鮮凍」功能。記者吳致碩／攝影
Panasonic今年新推出的變頻清淨型除濕機，搭載變頻壓縮機及W-HEXS獨家雙重除濕系統。記者吳致碩／攝影
Panasonic今年新推出的變頻清淨型除濕機，搭載變頻壓縮機及W-HEXS獨家雙重除濕系統。記者吳致碩／攝影
Panasonic打造幸福滋味的廚房空間，推出安全、便利的調理新品及廚房設備，在家就可輕鬆品嘗美味料理。圖為台灣松下銷售公司總經理張天來。圖／台灣松下提供
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Panasonic推出全新陶瓷一體型全自動洗淨馬桶，另有貼心設計的多樣化便座。記者吳致碩／攝影
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Panasonic推出全新高滲透離子美容儀，搭配6種操作模式，讓日常保養更有效率。記者吳致碩／攝影
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