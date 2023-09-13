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秋冬將至髮色怎麼換？「夜墨彩」成主流 展現低調時髦感

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
今年秋冬髮色，走回深色髮系列，但展現低調巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
今年秋冬髮色，走回深色髮系列，但展現低調巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供

雖然天氣還很熱，但是秋冬流行趨勢已經襲來，而愛換髮色的人，今年秋冬要染上什麼顏色呢？L’Oréal Professionnel Paris 巴黎萊雅PRO日前發表2023秋冬趨勢，回歸到深色髮中的新創新與突破，推出「夜墨彩系列」，打破一陳不變的深色髮色，搭配霧感配方，不用怕染髮之後出現布丁頭。

今年秋冬的髮色趨勢，走回深色髮，但是在其中髮色有些巧思，減少黑髮的沈重感，增加輕盈感，巴黎萊雅PRO新推出的INK夜墨彩系列，打造出高級訂製冷霧色調，特別適合低調的人，而且風格多樣化，可冷酷或可甜美，也適合沒有染過髮的人嘗試。

針對這次巴黎萊雅PRO發布的秋冬新色，品牌特別與五個台灣頂尖沙龍攜手合作共同創作發布五款2023年秋冬深茶焙與冷冽紫的髮色，為接下來的秋冬注入深色時尚風潮。

5款趨勢髮色要學起來，包括黑色中帶著閃耀質感的藍色，帶點冷酷的氣質；或是深紫色中帶著古銅金，可以俏麗也能夠活潑；或是深茶焙與冷冽紫的髮色，為接下來的秋冬注入深色時尚風潮。

許多人擔心染髮後的髮質乾枯受損、脆弱易斷，巴黎萊雅PRO瞬順髮膜，含有甘胺酸，可以保護秀髮，幫助撫平毛鱗片，各種髮質都適用只要取適量髮膜塗抹於秀髮上，輕柔按摩並停等5～15分鐘，即可以清水沖淨，展現出完美秀髮。

今年秋冬髮色，主打深色髮，但在其中有其他顏色巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
今年秋冬髮色，主打深色髮，但在其中有其他顏色巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
今年秋冬髮色，主打深色髮，但在其中有其他顏色巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
今年秋冬髮色，主打深色髮，但在其中有其他顏色巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
今年秋冬髮色，主打深色髮，但在其中有其他顏色巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
今年秋冬髮色，主打深色髮，但在其中有其他顏色巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
今年秋冬髮色，主打深色髮，但在其中有其他顏色巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
今年秋冬髮色，主打深色髮，但在其中有其他顏色巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
今年秋冬髮色，主打深色髮，但在其中有其他顏色巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
今年秋冬髮色，主打深色髮，但在其中有其他顏色巧思。圖／巴黎萊雅PRO提供
巴黎萊雅PRO絲漾博吸金喚彩髮膜／250ml／1,500元。圖／巴黎萊雅PRO提供
巴黎萊雅PRO絲漾博吸金喚彩髮膜／250ml／1,500元。圖／巴黎萊雅PRO提供

巴黎萊雅 髮型

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