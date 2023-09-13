聽新聞
test
0:00 / 0:00
登記成長逾7成！遠傳開放iPhone 15系列預約 果粉最愛這一色
遠傳電信今天（9月13日）上午11點開放iPhone 15系列新機預約登記，截至目前為止，預約量已較去年同一時間成長超過7成；iPhone 15 Pro系列首次採用鈦金屬材質，4種顏色中以原色鈦金屬最受果粉歡迎，而最多人有興趣的機型，則是規格最高的iPhone 15 Pro Max。
今年iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，前代iPhone 14 Pro系列專屬的動態島也全面導入iPhone 15系列；iPhone 15 Pro系列則首次採用鈦金屬材質，根據遠傳預約登記資料統計，喜好度最高為原色鈦金屬，藍色鈦金屬第二；iPhone 15則以粉紅色最受青睞。
機款方面，接近半數對iPhone 15 Pro Max最感興趣，iPhone 15 Pro第二、iPhone 15第三，與去年相似；容量則以256GB最受歡迎，獲得過半數的預約民眾喜愛。
現在到遠傳官網登記，就有機會抽中最新iPhone 15 Pro Max 1TB（市價58,900元），後續於網路門市申辦iPhone 15方案或購買空機，再享最高15%回饋及好禮。遠傳也將於明天（9月14日）起，iPhone 14空機價、專案價皆降價2,000元。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言