「白飯小偷」就是它！韓國經典醬蟹、醬蝦，不用飛韓國就能吃到！

韓劇主角都愛吃的「醬油螃蟹」，是韓國傳統五大名菜之一。新鮮螃蟹搭配香辣醬料，往往會讓人忍不住多吃一碗飯，因此又有「白飯小偷」之稱，現在不用飛到韓國，在台灣也能吃到韓國原裝進口——「地獄奶奶」金守美的手作醬油螃蟹，究竟吃起來味道如何？和在首爾吃到的口味一樣嗎？就讓「超認真調查局」為你來開箱！

「超認真調查局」開箱金守美手作100%原裝進口韓國傳統名菜「醬油螃蟹」。 圖／截自超認真調查局影音畫面

完整一大隻「醬油螃蟹」，光是用看的就讓人覺得好幸福！把白飯放到蟹蓋內，伴著蟹黃和蟹肉一起吃，是最經典道地的吃法。試吃大隊表示：「滿滿的蟹肉有夠Juicy」、「很鮮甜，沒有腥味」、「蟹肉很紮實」、「醬料有泡菜+白芝麻的味道，很Macth」、「蟹肉的脆度保存得很好，醬汁滲透入味，很香！」

試吃大隊給予金守美「醬油螃蟹」高度好評。 圖／截自超認真調查局影音畫面

有白飯小偷稱號的金守美醬油螃蟹。 圖／韓味不二 提供

除了「醬油螃蟹」以外，「醬油蝦」也是韓劇控的最愛。「金守美醬油蝦」不用剝殼，不用擔心弄髒手和指甲，嚴選韓國在地食材並採用韓國古法釀造的秘製醬料精心醃製，彈牙蝦肉配上鮮美醬汁超下飯！試吃員認為比自己之前在韓國吃的「更帶有甜味，不死鹹」，也有人認為「單吃不會太鹹，配飯吃或是當下酒菜也很適合」、「不用出國，就可以在台灣享受到跟韓國一模一樣的美食！」

「金守美醬油蝦」不用剝殼，彈牙蝦肉配上鮮美醬汁超下飯！ 圖／截自超認真調查局影音畫面

韓國必吃的「配飯神器」，還有海苔酥，「金守美海苔酥」採用100%韓國岩海苔，有蔬菜和泡菜等口味，蔬菜使用自然乾燥法，保留青菜原始風味，口感香香脆脆，連不愛吃蔬菜的人都會被它圈粉，同時又吃得到健康和營養；泡菜提味，更增添口感層次。光是白飯配上海苔酥，就是美味飽足的一餐！更是挑食孩子的「下飯救星」，讓營養美味輕鬆下肚。

韓國人氣特產「金守美海苔酥」、「金守美海苔片」，現在在台灣就可以買到。 圖／截自超認真調查局影音畫面

另外還有「金守美香酥海苔片」，以最原始的傳統作法烘烤製成，含有磷、鎂、鈉等豐富礦物質礦物質，並使用芝麻油、玉米油等，讓海苔味道更鮮美，包入白飯吃超涮嘴，單吃也越嚼越香，是適合全家大小、正餐零食都百搭的餐桌夥伴。

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