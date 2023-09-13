百老匯經典音樂劇「搖滾芭比」全新中文版即將開演

金曲台語歌后鄭宜農反串經典男性角色，魅力爆棚男女通殺。圖／瘋戲樂工作室提供

曾被滾石雜誌譽為「最搖滾音樂劇」，2001 年翻拍成電影全球上映並獲得多項國際影展大獎，更在日本、韓國創下驚人舞台劇票房紀錄的百老匯經典劇目「搖滾芭比」（Hedwig and the Angry Inch）即將推出全新中文版。劇情描述來自東德的海德薇格（Hedwig），在經歷變性手術失敗又遭遇情感背叛，對方除了把自己的創作奪走，更一躍成了超級搖滾巨星。他懷著復仇的心情，帶著「憤怒的一吋」樂隊跟隨舊愛在各地巡演，透過向觀眾訴說親身經歷的同時，重新反思自己的人生故事。

「搖滾芭比」全新中文版由瘋戲樂工作室製作主辦，天使放大股份有限公司及聯合數位文創共同主辦，以定目劇形式一連演出 42 場。本劇將結合變裝藝術、喜劇脫口秀以及搖滾演唱會等元素，為劇迷帶來全新的舞台觀賞體驗。瘋戲樂創辦人王希文表示希望能用熟悉的語言，讓大家接觸更多海外的經典作品，更透露本次演出的硬體規模非常豪華，除了主舞台、延伸舞台之外，更特別打造了獨立的第二舞台，就是要讓觀眾體驗最到位的「搖滾芭比」。

音樂劇「搖滾芭比」邀請到演技與唱功兼具的演員林家麒、嚎哮排演創意總監蕭東意、音樂劇小王子周家寬、金曲台語歌后鄭宜農、火山系搖滾女聲管罄、在台發展的韓國籍舞台劇演員金仁馨，共六位超級實力派演員以六種不同的組合演出。卡司公佈時也在網路上引發熱烈討論，尤其剛拿下金曲獎最佳台語女歌手、最佳台語專輯兩項大獎的鄭宜農，網友們除了好奇她會如何詮釋伊扎克（Yitzhak）這個角色，更期待她在劇中的男裝扮相。日前發佈音樂劇的宣傳照時，因為鄭宜農男裝的模樣太帥氣，甚至有人私訊鄭宜農一張男女裝扮相的組合圖，表示這兩個鄭宜農可以交往，也讓她特別 po 文回應「覺得蠻務實的」，網友更瘋狂留言「新 CP 誕生」，男裝的魅力爆棚、男女粉絲通殺。鄭宜農也開心分享「前幾天第一次整排，一切變得很真實，在周家寬和林家麒兩位對手演員的刺激下，發展出連我自己都不認識的面相，很期待用這個特別的自己跟大家見面！」

蕭東意彩排時總是香汗淋漓，假髮和假睫毛時常崩塌掉落，舞台笑果十足。圖／瘋戲樂工作室提供

蕭東意近年因風格強烈的 YouTube 影片受到關注，更在 Netflix 影集「模仿犯」、電影「關於我和鬼成為家人那件事」中有相當亮眼的客串演出，本次參與「搖滾芭比」，他表示「有史以來壓力最大、最有挑戰性的演出。」劇組透露蕭東意的汗腺非常發達，化上濃妝、戴上假髮進行彩排時總是「香汗淋漓」，才排練到一半假髮和假睫毛就不聽使喚地崩塌掉落，舞台笑果十足。蕭東意也透露自己長時間的排練下來讓他現在無論外出或在家，都會無意間翹起小指、作勢撥弄長髮，笑答「就像海德薇格這個角色已經完全融入自己。」可見他入戲之深。

「搖滾芭比」製作陣容堅強，金獎音樂人王希文擔任藝術總監，並由陳侑汝導演、曾歆雁擔任副導暨表演指導，為這個作品注入獨特的化學效應。此外，資深服裝設計師謝介人打造全新演出服裝、變裝皇后熱門假髮師林囍為演員們量身製作假髮，更邀請小 S 御用舞蹈老師陳鈺翔擔任肢體指導，連「搖滾芭比」百老匯原版編劇與海德薇格－米切爾（John Cameron Mitchell）也特別錄製影片和台灣的觀眾打招呼，並表示非常喜歡台灣，希望有朝一日能到場支持「搖滾芭比」全新中文版。

瘋戲樂工作室搶先曝光「搖滾芭比」兩首宣傳歌曲；由鄭宜農、管罄和金仁馨三位「伊扎克」演唱的 “The Long Grift” ，以及林家麒、蕭東意和周家寬三位「海德薇格」演唱的 “Wig In A Box”，六位不同的演唱風格卻充分傳達歌曲的情緒與力道，粉絲紛紛留言表示支持，還有粉絲私訊官方，希望能釋出更多精彩的影片一睹為快。

本次「搖滾芭比」全新中文版設計了兩種票區提供觀眾自由選擇：Sugar Daddy座位區、芭比座位區，能夠近距離觀賞演員的一顰一笑，絕對是鐵粉不能錯過的機會；另外也有開放式、不受固定座位侷限的搖滾站區，可以跟著音樂自由搖擺，享受搖滾樂的演出。現場還有和台北知名同志酒吧 Fairy 合作期間限定的迷你吧台，提供特色飲品的服務。音樂劇「搖滾芭比」全新中文版於 9 月 16 日起至 10 月 22 日在 Corner Max 大角落多功能展演館演出，購票請至 拓元售票網站 ，更多演出公告請上瘋戲樂工作室官方社群網站。

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