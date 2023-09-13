快訊

iPhone 15哪時入手好？網曝「最佳購買時機」：省錢又不怕災情

台積電新技術助攻超微AI晶片MI300 向封裝業丟出震撼彈

接單接到手軟！保誠「兒童神單」才剛改版 昨突「停止受理」

搶搭iPhone 15上市熱潮 先買後付也加入購機優惠戰局

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
iPhone 15新機熱潮，先買後付的業者也加入價格優惠戰
iPhone 15新機熱潮，先買後付的業者也加入價格優惠戰

iPhone 15即將上市，「先買後付」業者也特別推出優惠專案，先買後付領導品牌「AFTEE先享後付」，也特別攜知名娛樂電商「JollyBuy 有閑購物」參戰今年iPhone 15新機預購戰，「電商優惠」搭配「支付折扣」最高可現省1,600元。

AFTEE指出，有閑購物特別應援本次iPhone 15新機預購活動，滿25,000元即可現折1,250元，且選用「AFTEE先享後付」完成結帳，不限新、舊用戶皆可額外獲得現折1%優惠，折扣上限350元。雙重優惠疊加後，不僅最高可現省1,600元，使用AFTEE 先享後付更能享受14天至最高45天的延後付款期限，不再受限於手頭現金也能購買iPhone新機。

本次iPhone 15系列共推出4款機型，分別為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，其中各機型包含黑色、白色、藍色、黃色、粉色、綠色及新色原色共7種顏色，以及128GB、256GB、512GB、1TB等四種容量。

AFTEE指出，使用「AFTEE先享後付」進行結帳時，將依據個別帳號的用戶狀況，以AFTEE先享後付系統即時審查核予不同上限額度，因用戶審核狀況可能存在差異，實際核予額度上限以AFTEE先享後付為主。

電商 折扣

延伸閱讀

iPhone 15 Pro系列「鈦」美了！相機升級7種焦段隨手切換 重量變輕超有感

果粉迎新機！電信三雄開放iPhone 15系列限量預約　9/22正式開賣

中華電信下午3點開放iPhone 15新機限量網路預約

蘋果發布會「偶遇庫克本人」莫莉曝超嗨心得！近拍iPhone新品「超推這款」最美又時髦

相關新聞

蝦皮購物iPhone 15預購9/15晚上8點開跑！推4大精省優惠　蝦皮商城下單抽星宇航空日本去程機票

2023年蘋果秋季發表會於今日（9月13日）凌晨登場，讓果粉們敲碗已久的iPhone 15系列也終於亮相，蘋果官網將於9...

搶搭iPhone 15上市熱潮 先買後付也加入購機優惠戰局

iPhone 15即將上市，「先買後付」業者也特別推出優惠專案，先買後付領導品牌「AFTEE先享後付」，也特別攜知名娛樂...

中秋好康開跑！台南便利送消費滿600元送到府、抽金幣

中秋節快到了，台南市場處集結傳統市場美味的「台南便利送」平台，今年中秋特別推出「好市發生月團圓」活動，集結市場知名攤商推...

神級同框快朝聖！桂綸鎂、許瑋甯、昆凌只為它合體美翻

快來朝聖神級女神們同框！台灣3位女神，也同時身為香奈兒品牌大使的桂綸鎂、許瑋甯、昆凌，難得同框，展現出多樣化的女神風範，...

iPhone 15 Pro系列「鈦」美了！相機升級7種焦段隨手切換 重量變輕超有感

不出所料，iPhone 15 Pro系列果真換上了鈦金屬邊框設計，延續前代配置，推出6.1吋的iPhone 15 Pro...

果粉迎新機！電信三雄開放iPhone 15系列限量預約　9/22正式開賣

蘋果發表會之後，果粉最關心的莫過於何時可以入手最新iPhone 15系列。電信三雄今天（9月13日）宣布開放iPhone...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦