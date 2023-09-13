搶搭iPhone 15上市熱潮 先買後付也加入購機優惠戰局
iPhone 15即將上市，「先買後付」業者也特別推出優惠專案，先買後付領導品牌「AFTEE先享後付」，也特別攜知名娛樂電商「JollyBuy 有閑購物」參戰今年iPhone 15新機預購戰，「電商優惠」搭配「支付折扣」最高可現省1,600元。
AFTEE指出，有閑購物特別應援本次iPhone 15新機預購活動，滿25,000元即可現折1,250元，且選用「AFTEE先享後付」完成結帳，不限新、舊用戶皆可額外獲得現折1%優惠，折扣上限350元。雙重優惠疊加後，不僅最高可現省1,600元，使用AFTEE 先享後付更能享受14天至最高45天的延後付款期限，不再受限於手頭現金也能購買iPhone新機。
本次iPhone 15系列共推出4款機型，分別為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，其中各機型包含黑色、白色、藍色、黃色、粉色、綠色及新色原色共7種顏色，以及128GB、256GB、512GB、1TB等四種容量。
AFTEE指出，使用「AFTEE先享後付」進行結帳時，將依據個別帳號的用戶狀況，以AFTEE先享後付系統即時審查核予不同上限額度，因用戶審核狀況可能存在差異，實際核予額度上限以AFTEE先享後付為主。
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