中秋好康開跑！台南便利送消費滿600元送到府、抽金幣

中秋節快到了，台南市場處集結傳統市場美味的「台南便利送」平台，今年中秋特別推出「好市發生月團圓」活動，集結市場知名攤商推出優惠中秋商品，9月13日中午12時起至9月20日，民眾在網站購買滿600元免運費外，還能抽價值6000元的24K金幣！台南便利送上路2年來締造9萬多筆訂單、逾5000萬元銷售金額。

副市長葉澤山表示，「台南便利送」提供多樣應景好物提供民眾選購，集結來自金華、開元、保安、善化、東菜市、新市等市場的應景烤肉肉品、海產等多樣特色商品，歡迎市民上網選購，支持優質在地市場店家。包括麻五市場「合口味肉品」推出限量烤肉禮盒、金華市場添福豬肉鋪也推出手工製作香腸、烤肉等，業者表示，愈接近中秋節，豬肉價格愈高，愈早訂購愈划算。

經發局長林榮川說，近年來市府積極推動傳統市場轉型，引進創新經營理念，結合在地文化特色，推廣線上逛市場的購物方式。本次活動期間會員至台南便利送網頁購買全市場商品，單筆訂單滿600元即享免運，還可以加碼抽中秋金幣，希望透過抽獎活動帶動買氣。 此外，9/13中午12點開放限量商品搶購，歡迎民眾一同共襄盛舉。

處長陳豪吉表示，因傳統市場是民眾日常採買及購物的場所，近期登革熱確診個案足跡多遍及本市各熱區公民有市場，面對越演越烈的登革熱疫情，為保障市場攤商與消費者健康，市場食材新鮮且嚴格把關，在家就能買到最新鮮的美味，歡迎市民朋友可多多在台南便利送訂購。

台南市市場處幫大家整理26處市場76個攤位中秋節攻略名單，也歡迎市民朋友到其他推薦名攤找到屬於自己的美食驚喜，各市場中秋節最詳細的美食訊息，可至台南市市場處官網查詢。

金華市場添福豬肉攤中秋烤肉越早訂越划算。記者吳淑玲／攝影 麻豆市五市場合口味肉品推出中秋烤肉限量組合。記者吳淑玲／攝影

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