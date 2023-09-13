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神級同框快朝聖！桂綸鎂、許瑋甯、昆凌只為它合體美翻

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒品牌大使昆凌（左起）、桂綸鎂、許瑋甯，為康朋街31號唇膏上市派對合體。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌（左起）、桂綸鎂、許瑋甯，為康朋街31號唇膏上市派對合體。圖／香奈兒提供

快來朝聖神級女神們同框！台灣3位女神，也同時身為香奈兒品牌大使的桂綸鎂、許瑋甯、昆凌，難得同框，展現出多樣化的女神風範，昆凌小露腹部走甜美風，桂綸鎂的粉色香奈兒斜紋軟呢外套，展現自信魅力，而許瑋甯中分微短髮，呈現出成熟與俏麗感，而三位女神同框，都是為了香奈兒全新推出的康朋街31號唇膏，三人的唇膏色號也曝光，都完全展現出不同女人的自主與大膽魅力。

桂綸鎂一頭斜分短髮，搭配香奈兒秋冬粉色斜紋軟呢外套與雪紡刺繡過膝長裙，在甜美中依然能看得出她獨特、與眾不同的魅力，而在唇妝上，更有巧妙之處，混擦香奈兒康朋街31號唇膏#10拜占庭珠寶、#1米色洋裝，展現出疊擦不同色調的唇膏，也能創造出專屬於個人的風格與魅力，值得女人從中找到創意靈感。

許瑋甯穿上香奈兒COCO BEACH系列的絲絨連身長褲，看似度假風情，卻兼具獨特的溫柔氣質，她選擦香奈兒康朋街31號唇膏#4緞面雪紡，淡雅且氣質的唇色，更能顯白，完全能發現色號的靈感，來自於香奈兒的經典緞面雪紡。

昆凌搭配香奈兒秋冬前導系列黑紫條紋上衣與短褲，小露健身有成的腹部，完全看不出來已是3個小孩的媽咪，她擦上香奈兒康朋街31號唇膏#2度假，呼應女人的自由，在生活上多種層面的自由與自在，更能詮釋香奈兒的自信態度。

香奈兒為新上市的奢華康朋街31號唇膏，特別舉辦派對，除了3位品牌大使出席外，演員李沐詮釋俏麗年輕女孩的青春洋溢，擦上香奈兒康朋街31號唇膏#3精裝書，簡約又迷人；金曲歌后楊乃文同樣混擦康朋街31號唇膏#10拜占庭珠寶、#11東方屏風，有著成熟女性的低調優雅；歌手9m88帶來大膽與突破，混擦上康朋街31號唇膏#4緞面雪紡、#1米色洋裝，原來創意俯拾即是，全看如何抓住那剎那間的靈光，散發無與比擬的個人風格。

香奈兒全新的「康朋街31號唇膏」，再度於美妝創下難以超越的全新作品，純凈的玻璃管身，隨著光線而折射出萬千樣貌，更讓人想起香奈兒於巴黎康朋街31號總店的迴旋鏡梯，12種色選更是來自香奈兒獨特的色彩歷史，奢華完美的工藝體現在康朋街31號唇膏上，售價5,220元，成為美妝界唇膏中的無可複製精品代表。

昆凌擦上香奈兒康朋街31號唇膏#2度假，呼應女人的自由。圖／香奈兒提供
昆凌擦上香奈兒康朋街31號唇膏#2度假，呼應女人的自由。圖／香奈兒提供
演員李沐畫上香奈兒康朋街31號唇膏#3精裝書，簡約又迷人。圖／香奈兒提供
演員李沐畫上香奈兒康朋街31號唇膏#3精裝書，簡約又迷人。圖／香奈兒提供
金曲歌后楊乃文，疊擦香奈兒康朋街31號唇膏#10拜占庭珠寶、#11東方屏風。圖／香奈兒提供
金曲歌后楊乃文，疊擦香奈兒康朋街31號唇膏#10拜占庭珠寶、#11東方屏風。圖／香奈兒提供
桂綸鎂混擦香奈兒康朋街31號唇膏#10拜占庭珠寶、#1米色洋裝，展現專屬於個人的風格與魅力。圖／香奈兒提供
桂綸鎂混擦香奈兒康朋街31號唇膏#10拜占庭珠寶、#1米色洋裝，展現專屬於個人的風格與魅力。圖／香奈兒提供
桂綸鎂混擦香奈兒康朋街31號唇膏#10拜占庭珠寶、#1米色洋裝，展現專屬於個人的風格與魅力。圖／香奈兒提供
桂綸鎂混擦香奈兒康朋街31號唇膏#10拜占庭珠寶、#1米色洋裝，展現專屬於個人的風格與魅力。圖／香奈兒提供
歌手9m88大膽突破，混擦上康朋街31號唇膏#4緞面雪紡、#1米色洋裝。圖／香奈兒提供
歌手9m88大膽突破，混擦上康朋街31號唇膏#4緞面雪紡、#1米色洋裝。圖／香奈兒提供
許瑋甯選擦香奈兒康朋街31號唇膏#4緞面雪紡，淡雅且氣質的唇色，更能顯白。圖／香奈兒提供
許瑋甯選擦香奈兒康朋街31號唇膏#4緞面雪紡，淡雅且氣質的唇色，更能顯白。圖／香奈兒提供
昆凌擦上香奈兒康朋街31號唇膏#2度假，呼應女人的自由。圖／香奈兒提供
昆凌擦上香奈兒康朋街31號唇膏#2度假，呼應女人的自由。圖／香奈兒提供
許瑋甯選擦香奈兒康朋街31號唇膏#4緞面雪紡，淡雅且氣質的唇色，更能顯白。圖／香奈兒提供
許瑋甯選擦香奈兒康朋街31號唇膏#4緞面雪紡，淡雅且氣質的唇色，更能顯白。圖／香奈兒提供

香奈兒 美妝

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