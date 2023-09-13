iPhone 15 Pro系列「鈦」美了！相機升級7種焦段隨手切換 重量變輕超有感

不出所料，iPhone 15 Pro系列果真換上了鈦金屬邊框設計，延續前代配置，推出6.1吋的iPhone 15 Pro和6.7吋的iPhone 15 Pro Max，但因為邊框變得更薄，所以在螢幕尺寸不變之下，整體機身也縮小了一點，加上鈦金屬邊框的刷紋紋理、弧形邊緣，整個外觀質感與手感都變得更好，最重要的是，鈦金屬堅固且輕量的特性，讓手機重量減輕超有感，先前因為重量關係陷入抉擇困難的用戶，這次可以勇敢的直上iPhone 15 Pro Max。

iPhone 15 Pro系列這次搭載的是業界首款3奈米晶片A17 Pro，全新GPU改善了微架構和設計，比以往快上10%，神經網路引擎的速度也倍增，配備新的6 核心設計，還有硬體加速光線追蹤技術，為遊戲玩家帶來更棒的遊戲體驗，包括《Resident Evil Village》、《Resident Evil 4》、《Death Stranding》和《Assassin’s Creed Mirage》等以往沒辦法在手機上運行的主機遊戲，2024年上半年之後，都將陸續推出iPhone 15 Pro的版本，這點也讓許多玩家歡呼。

另外，令許多用戶感到驚艷的還有再升級的Pro相機系統，在A17 Pro晶片的驅動下，3顆鏡頭的iPhone 15 Pro系列可擁有相當於7顆專業鏡頭的拍攝彈性，主相機可以手動切換24公釐、28公釐和35公釐3種常用焦距，iPhone 15 Pro具備3倍望遠相機，iPhone 15 Pro Max則提供120公釐5倍光學變焦。iPhone 15 Pro Max透過四連反射稜鏡設計的望遠相機，並結合光學影像穩定和自動對焦3D位移式感測器模組，構圖彈性超多元。

更棒的是，使用者現在無須切換到「人像」模式即可拍攝人像照，在一般拍照模式下，只要偵測到畫面中有人、狗、貓，或是當使用者點按對焦時，iPhone就會自動捕捉景深資訊，方便使用者可以在拍攝後再透過iPhone、iPad或Mac調整對焦點。

而有在考慮要買Apple Vision Pro的用戶，肯定也是要馬上入手iPhone 15 Pro系列，因為今年稍晚，iPhone 15 Pro將在影片拍攝方面加入可為Apple Vision Pro 錄製空間影片的全新功能，幫用戶留存每個珍貴時刻。 iPhone 15 Pro Max的3顆鏡頭上擁有相當於7顆相機鏡頭的拍攝效果，提供120公釐5倍光學變焦的全新拍攝選擇。記者黃筱晴／攝影 iPhone 15 Pro系列原色鈦金屬外觀質感超美。記者黃筱晴／攝影 iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max提供黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬等4種全新絕美外觀。圖／蘋果提供記者黃筱晴／攝影 全新「精細織紋」配件採用高級且耐用的斜紋布製成，以68%的消費後再生成分製成，碳排量相較於皮革材質大幅降低。圖／蘋果提供 iPhone 15 Pro系列的鈦金屬邊框，擁有全新刷紋紋理、弧形邊緣設計。記者黃筱晴／攝影 iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max提供黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬等4種全新絕美外觀。圖／蘋果提供 A17 Pro上的全新6核心GPU帶來更快速有效率的效能，以及硬體加速光線追蹤，實現更高境界的行動裝置遊戲體驗。記者黃筱晴／攝影 iPhone 15 Pro系列白色鈦金屬外觀。記者黃筱晴／攝影 iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max支援將ProRes影片直接錄製到外部儲存硬碟，且不只引入了新的Log編碼選擇，還是全球首款支援學院色彩編碼系統（ACES）的智慧型手機。圖／蘋果提供 iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max具備堅固而輕量的鈦金屬設計、全新「動作」按鈕、強大的相機升級，以及 A17 Pro晶片。圖／蘋果提供 全新「動作」按鈕預設可在響鈴和靜音之間進行切換，或自行設定常用的快捷動作。記者黃筱晴／攝影 iPhone 15系列上，不一定要使用人像模式，使用一般拍照模式也可以在拍攝後調整光圈、對焦點等設定。記者黃筱晴／攝影 iPhone 15 Pro系列藍色鈦金屬外觀。記者黃筱晴／攝影 USB 3連接線與iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max搭配使用，將帶來令人驚豔的傳輸速度。圖／蘋果提供

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