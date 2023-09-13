iPhone 15 Pro系列「鈦」美了！相機升級7種焦段隨手切換 重量變輕超有感
不出所料，iPhone 15 Pro系列果真換上了鈦金屬邊框設計，延續前代配置，推出6.1吋的iPhone 15 Pro和6.7吋的iPhone 15 Pro Max，但因為邊框變得更薄，所以在螢幕尺寸不變之下，整體機身也縮小了一點，加上鈦金屬邊框的刷紋紋理、弧形邊緣，整個外觀質感與手感都變得更好，最重要的是，鈦金屬堅固且輕量的特性，讓手機重量減輕超有感，先前因為重量關係陷入抉擇困難的用戶，這次可以勇敢的直上iPhone 15 Pro Max。
iPhone 15 Pro系列這次搭載的是業界首款3奈米晶片A17 Pro，全新GPU改善了微架構和設計，比以往快上10%，神經網路引擎的速度也倍增，配備新的6 核心設計，還有硬體加速光線追蹤技術，為遊戲玩家帶來更棒的遊戲體驗，包括《Resident Evil Village》、《Resident Evil 4》、《Death Stranding》和《Assassin’s Creed Mirage》等以往沒辦法在手機上運行的主機遊戲，2024年上半年之後，都將陸續推出iPhone 15 Pro的版本，這點也讓許多玩家歡呼。
另外，令許多用戶感到驚艷的還有再升級的Pro相機系統，在A17 Pro晶片的驅動下，3顆鏡頭的iPhone 15 Pro系列可擁有相當於7顆專業鏡頭的拍攝彈性，主相機可以手動切換24公釐、28公釐和35公釐3種常用焦距，iPhone 15 Pro具備3倍望遠相機，iPhone 15 Pro Max則提供120公釐5倍光學變焦。iPhone 15 Pro Max透過四連反射稜鏡設計的望遠相機，並結合光學影像穩定和自動對焦3D位移式感測器模組，構圖彈性超多元。
更棒的是，使用者現在無須切換到「人像」模式即可拍攝人像照，在一般拍照模式下，只要偵測到畫面中有人、狗、貓，或是當使用者點按對焦時，iPhone就會自動捕捉景深資訊，方便使用者可以在拍攝後再透過iPhone、iPad或Mac調整對焦點。
而有在考慮要買Apple Vision Pro的用戶，肯定也是要馬上入手iPhone 15 Pro系列，因為今年稍晚，iPhone 15 Pro將在影片拍攝方面加入可為Apple Vision Pro 錄製空間影片的全新功能，幫用戶留存每個珍貴時刻。
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