跟著磯村勇斗潮一波！多巴胺鞋包上身 輕快走跳好心情

為什麼要穿戴打扮，除了要符合日常生活禮儀，最重要原因就是要讓自己快樂。自2020年起開始倡議、流行的「多巴胺穿搭（Dopamine Dressing）」近日在精品圈掀起一陣色彩風潮，多個時尚品牌皆推出色彩明快對比的包款、鞋履，讓人穿得開心、從大腦與內心中自然產生愉悅氣場。

BAO BAO ISSEY MIYAKE本季推出多款新色的Carat小包，運用偏光效果的搪瓷三角片為材質，一如寶石的切割面般反射出自信，並有粉紅、粉綠、粉紫等多色可選，Loop Matte包款則迎合時下隨身小包風潮，搭配上尼龍繩肩帶與牛奶糖般黃色，輕快俏皮。義大利時尚品牌TOD’S則有一只T Timeless刺繡圓筒包，包款在栗子色皮革上再施以細膩的白色刺繡，細緻的工法與柔軟的皮革，讓人從觸感、視覺，雙重感受到細膩舒心。

而當目光轉向鞋履，「紅底鞋之王」、向來以高跟鞋聞名的Chritian Louboutin則有全新Astroloubi運動鞋，鞋款靈感來自1990年代的高筒籃球鞋，但運用亮金粉紫、粉綠、藍銀拼色、藍綠拼色、紅白撞色的高彩實驗組合，男女通用，並有日本明星內田里央、磯村勇斗相繼穿著。相似風格則也有HOGAN的H630高筒籃球鞋，使用品牌上選皮革，側邊並藏入品牌首字母H Logo整體風格更為懷舊、復古，同樣皆有男女尺寸，從現代穿越時光隧道、懷舊走跳。

新款Loop Matte包搭配上尼龍繩肩帶與牛奶糖般黃色後，輕快俏皮。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供 BAO BAO ISSEY MIYAKE本季新包大量採用粉色入「包」，展現輕快愉悅氛圍。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供 Christian Louboutin，Astroloubi藍銀拼色運動鞋，35,200元。圖／Christian Louboutin提供 TOD'S，T Timeless刺繡圓筒包，75,900元。圖／TOD'S提供 Christian Louboutin的新款Astroloubi運動鞋，除了具有鮮豔明快色彩，鞋後跟並有膠質卯釘設計，前衛叛逆。圖／Christian Louboutin提供 HOGAN的H630高筒籃球鞋以1990年代為靈感，皮革選擇較為懷舊，並在鞋身加入H Logo設計，男女皆有尺寸，可成為另類情侶鞋。圖／HOGAN提供

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