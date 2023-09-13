快訊

斥高虹安「竹市無跨年晚會」說謊！錢康明：已通過350萬預算 Jack叫我別管

高虹安爭議連環爆 柯文哲：不護短 黨內新制度剛好查一查

傳郭台銘副手口袋名單有3人 她未必是首選卻是最佳救援？

跟著磯村勇斗潮一波！多巴胺鞋包上身 輕快走跳好心情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
曾演出「家族極道物語」、「東京復仇者」的日本男星磯村勇斗，日前便穿上了Chritian Louboutin新款的Astroloubi運動鞋，展現正裝與運動風格的活力跨界。圖／Christian Louboutin提供（合成圖）
曾演出「家族極道物語」、「東京復仇者」的日本男星磯村勇斗，日前便穿上了Chritian Louboutin新款的Astroloubi運動鞋，展現正裝與運動風格的活力跨界。圖／Christian Louboutin提供（合成圖）

為什麼要穿戴打扮，除了要符合日常生活禮儀，最重要原因就是要讓自己快樂。自2020年起開始倡議、流行的「多巴胺穿搭（Dopamine Dressing）」近日在精品圈掀起一陣色彩風潮，多個時尚品牌皆推出色彩明快對比的包款、鞋履，讓人穿得開心、從大腦與內心中自然產生愉悅氣場。

BAO BAO ISSEY MIYAKE本季推出多款新色的Carat小包，運用偏光效果的搪瓷三角片為材質，一如寶石的切割面般反射出自信，並有粉紅、粉綠、粉紫等多色可選，Loop Matte包款則迎合時下隨身小包風潮，搭配上尼龍繩肩帶與牛奶糖般黃色，輕快俏皮。義大利時尚品牌TOD’S則有一只T Timeless刺繡圓筒包，包款在栗子色皮革上再施以細膩的白色刺繡，細緻的工法與柔軟的皮革，讓人從觸感、視覺，雙重感受到細膩舒心。

而當目光轉向鞋履，「紅底鞋之王」、向來以高跟鞋聞名的Chritian Louboutin則有全新Astroloubi運動鞋，鞋款靈感來自1990年代的高筒籃球鞋，但運用亮金粉紫、粉綠、藍銀拼色、藍綠拼色、紅白撞色的高彩實驗組合，男女通用，並有日本明星內田里央、磯村勇斗相繼穿著。相似風格則也有HOGAN的H630高筒籃球鞋，使用品牌上選皮革，側邊並藏入品牌首字母H Logo整體風格更為懷舊、復古，同樣皆有男女尺寸，從現代穿越時光隧道、懷舊走跳。

新款Loop Matte包搭配上尼龍繩肩帶與牛奶糖般黃色後，輕快俏皮。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
新款Loop Matte包搭配上尼龍繩肩帶與牛奶糖般黃色後，輕快俏皮。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE本季新包大量採用粉色入「包」，展現輕快愉悅氛圍。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE本季新包大量採用粉色入「包」，展現輕快愉悅氛圍。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
Christian Louboutin，Astroloubi藍銀拼色運動鞋，35,200元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin，Astroloubi藍銀拼色運動鞋，35,200元。圖／Christian Louboutin提供
TOD'S，T Timeless刺繡圓筒包，75,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S，T Timeless刺繡圓筒包，75,900元。圖／TOD'S提供
Christian Louboutin的新款Astroloubi運動鞋，除了具有鮮豔明快色彩，鞋後跟並有膠質卯釘設計，前衛叛逆。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin的新款Astroloubi運動鞋，除了具有鮮豔明快色彩，鞋後跟並有膠質卯釘設計，前衛叛逆。圖／Christian Louboutin提供
HOGAN的H630高筒籃球鞋以1990年代為靈感，皮革選擇較為懷舊，並在鞋身加入H Logo設計，男女皆有尺寸，可成為另類情侶鞋。圖／HOGAN提供
HOGAN的H630高筒籃球鞋以1990年代為靈感，皮革選擇較為懷舊，並在鞋身加入H Logo設計，男女皆有尺寸，可成為另類情侶鞋。圖／HOGAN提供

品牌

延伸閱讀

林柏宏、Hailey Bieber都在穿 輕鬆走跳就靠這一雙！

婁峻碩走跳台北、香港就靠它！TNF黑標新裝上身輕鬆穿出帥氣感

2023秋妝百搭潮流！屈臣氏分享「秋色多巴胺妝容」

嘉義43歲男習慣「每天吃1物」 吃了十幾年口腔癌找上身

相關新聞

跟著磯村勇斗潮一波！多巴胺鞋包上身 輕快走跳好心情

為什麼要穿戴打扮，除了要符合日常生活禮儀，最重要原因就是要讓自己快樂。自2020年起開始倡議、流行的「多巴胺穿搭（Dop...

統一時代周年慶9/21上場「怪獸電力公司」卡友禮滿800扣點就有

百貨周年慶主打優惠陸續揭曉，統一時代百貨台北店周年慶9月21日起展開，9月21日至10月4日化妝品滿2,000送300、...

台南文旦啟運銷日 鮮柚果汁從日本紅回台灣年底上市

台灣文旦銷陸受阻後，轉而開發其他外銷通路，包括香港、新加坡、加拿大、日本等地，據農糧署統計，截至9月6日出口量共962公...

陳昊森化身快遞員、古力娜扎成最美網球妹 都是為了「他」！

陳昊森化身最帥快遞員，下一秒卻丟包工作在沙灘上享樂？而古力娜扎則褪去豔麗形象，以水藍色網球套裝現身咖啡廳，展現清純樣貌，...

蘋果iPhone 15、iPhone 14有差異嗎？Apple手機選哪台？1表完整看蘋果新舊款規格、價格、改版在哪

蘋果（Apple）在台灣凌晨1點舉辦2023蘋果發表會，推出平價版iPhone 15、iPhone 15 Plus、旗艦款iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、智慧手錶Apple Watch 9及Apple Watch Ultra 2，不過iPhone 15系列與去年的iPhone 14系列相比，是否真的如同像先前爆料所述「超級無聊的一年」或「直接跳過不要買」？聯合新聞網《科技玩家》製圖帶你看差異。

夢幻指數爆表 聚x Hello Kitty 最萌粉紅鍋開賣

Hello Kitty迷手刀快衝，王品（2727）集團旗下「聚 日式鍋物」攜手台灣三麗鷗，推出期間限定「聚X Hello...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦