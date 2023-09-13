快訊

她遊日發現7件事與台灣不一樣！網點「1交通亂象」：比汽車兇猛

在學生「回頭重考」占缺校方惹官司 台大醫學系今年首增2備取

你沒有看錯！挑戰Apple冷知識 最新iPhone 15搶先送

台南文旦啟運銷日 鮮柚果汁從日本紅回台灣年底上市

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
綠園牧場總經理林揚瑲說，不只文旦銷日，去年就在日本上市並熱銷的文旦、紅柚鮮果汁，今年也將在台超商通路販售。記者莊曜聰／攝影
綠園牧場總經理林揚瑲說，不只文旦銷日，去年就在日本上市並熱銷的文旦、紅柚鮮果汁，今年也將在台超商通路販售。記者莊曜聰／攝影

台灣文旦銷陸受阻後，轉而開發其他外銷通路，包括香港、新加坡、加拿大、日本等地，據農糧署統計，截至9月6日出口量共962公噸，已是去年10倍之多，南市業者綠園牧場與葉山株氏會社合作，將出口7噸麻豆文旦銷往大阪，鮮果汁則從日本紅回台灣，南市府今天舉辦啟運記者會行銷。

南市農業局統計，今年南市預估生產面積1095公頃，產量2萬4700公噸，較去年等2萬5616公噸減產916公噸，占全台35%，目前透過多元行銷、加工收購等措施平衡產銷。

台南市長黃偉哲表示，台南文旦過去近20年沒有銷日，去年首度銷往日本大受好評，今年在市府及業者努力下，不管是北向的日本、加拿大，或南向的香港、新加坡等都獲得不少訂單，其中位於麻豆的綠園牧場，就出口約20噸在地文旦到日本、新加坡等地。

立委陳亭妃說，外銷的通路打開後，能夠讓更多國外民眾吃到台灣優質的水果，價格也會更親民，立委郭國文表示，相關單位應強化對於外銷果園的管理，讓農民沒有後顧之憂，種出更好的產品，打出台灣品牌。

綠園牧場以鮮果榨汁起家，並引進液體態氮設備生產冷凍現切果丁，農產加工品外銷經驗豐富，有出口檢驗及所需認證，總經理林揚瑲說，這次除了將麻豆文旦銷往日本外，去年東京食品展成功將鮮榨文旦、紅柚果汁賣到日本，上架當地超市，引發熱潮，現在更要回銷台灣市場，年底前預計在各大超商通路上市。

台灣文旦外銷香港、加拿大、日本、新加坡等地，今年已有962公噸，是去年的10倍之多。記者莊曜聰／攝影
台灣文旦外銷香港、加拿大、日本、新加坡等地，今年已有962公噸，是去年的10倍之多。記者莊曜聰／攝影
台南文旦持續銷日，綠園牧場出口7噸文旦前往日本大阪，共計20噸出口海外，南市府舉行記者會行銷。記者莊曜聰／攝影
台南文旦持續銷日，綠園牧場出口7噸文旦前往日本大阪，共計20噸出口海外，南市府舉行記者會行銷。記者莊曜聰／攝影

日本 文旦 新加坡

延伸閱讀

行銷西湖文旦 食農推廣活動周五在國3西湖服務區登場

遊日發現7件事與台灣不一樣！ 網點「1交通亂象」：比汽車兇猛

哆啦A夢大人系的文青周邊商品新登場！日本郵局全新聯名又來囉

路透：台積電在日建廠進度順利 正認真考慮擴產蓋二廠

相關新聞

台南文旦啟運銷日 鮮柚果汁從日本紅回台灣年底上市

台灣文旦銷陸受阻後，轉而開發其他外銷通路，包括香港、新加坡、加拿大、日本等地，據農糧署統計，截至9月6日出口量共962公...

陳昊森化身快遞員、古力娜扎成最美網球妹 都是為了「他」！

陳昊森化身最帥快遞員，下一秒卻丟包工作在沙灘上享樂？而古力娜扎則褪去豔麗形象，以水藍色網球套裝現身咖啡廳，展現清純樣貌，...

蘋果iPhone 15、iPhone 14有差異嗎？Apple手機選哪台？1表完整看蘋果新舊款規格、價格、改版在哪

蘋果（Apple）在台灣凌晨1點舉辦2023蘋果發表會，推出平價版iPhone 15、iPhone 15 Plus、旗艦款iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、智慧手錶Apple Watch 9及Apple Watch Ultra 2，不過iPhone 15系列與去年的iPhone 14系列相比，是否真的如同像先前爆料所述「超級無聊的一年」或「直接跳過不要買」？聯合新聞網《科技玩家》製圖帶你看差異。

夢幻指數爆表 聚x Hello Kitty 最萌粉紅鍋開賣

Hello Kitty迷手刀快衝，王品（2727）集團旗下「聚 日式鍋物」攜手台灣三麗鷗，推出期間限定「聚X Hello...

台中百貨周年慶開打 推韓國粉紅艾絲樂小兔聯名搶客

台中百貨周年慶開打，台中廣三SOGO今日起搶先推VIP預購會，9月20日周年慶正式開跑；台中大遠百周年慶VIP預購會9月...

秦嵐高冷面貌現身TORY BURCH大秀 網驚：「皇后娘娘駕到？」

皇后娘娘來了！中國大陸女星秦嵐首度以TORY BURCH代言人身份，參與品牌在紐約時裝周期間舉辦的2024春夏系列發表會。不同於出發前的清新可人穿搭，秦嵐走在紐約街頭擺拍，端出高冷面貌演繹秋冬新裝，不怒而威的細膩表情，讓網友看了都說「皇后駕到？」、「娘娘，萬福金安！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦