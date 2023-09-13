台南文旦啟運銷日 鮮柚果汁從日本紅回台灣年底上市

台灣文旦銷陸受阻後，轉而開發其他外銷通路，包括香港、新加坡、加拿大、日本等地，據農糧署統計，截至9月6日出口量共962公噸，已是去年10倍之多，南市業者綠園牧場與葉山株氏會社合作，將出口7噸麻豆文旦銷往大阪，鮮果汁則從日本紅回台灣，南市府今天舉辦啟運記者會行銷。

南市農業局統計，今年南市預估生產面積1095公頃，產量2萬4700公噸，較去年等2萬5616公噸減產916公噸，占全台35%，目前透過多元行銷、加工收購等措施平衡產銷。

台南市長黃偉哲表示，台南文旦過去近20年沒有銷日，去年首度銷往日本大受好評，今年在市府及業者努力下，不管是北向的日本、加拿大，或南向的香港、新加坡等都獲得不少訂單，其中位於麻豆的綠園牧場，就出口約20噸在地文旦到日本、新加坡等地。

立委陳亭妃說，外銷的通路打開後，能夠讓更多國外民眾吃到台灣優質的水果，價格也會更親民，立委郭國文表示，相關單位應強化對於外銷果園的管理，讓農民沒有後顧之憂，種出更好的產品，打出台灣品牌。

綠園牧場以鮮果榨汁起家，並引進液體態氮設備生產冷凍現切果丁，農產加工品外銷經驗豐富，有出口檢驗及所需認證，總經理林揚瑲說，這次除了將麻豆文旦銷往日本外，去年東京食品展成功將鮮榨文旦、紅柚果汁賣到日本，上架當地超市，引發熱潮，現在更要回銷台灣市場，年底前預計在各大超商通路上市。 台灣文旦外銷香港、加拿大、日本、新加坡等地，今年已有962公噸，是去年的10倍之多。記者莊曜聰／攝影 台南文旦持續銷日，綠園牧場出口7噸文旦前往日本大阪，共計20噸出口海外，南市府舉行記者會行銷。記者莊曜聰／攝影

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