台中百貨周年慶開打 推韓國粉紅艾絲樂小兔聯名搶客
台中百貨周年慶開打，台中廣三SOGO今日起搶先推VIP預購會，9月20日周年慶正式開跑；台中大遠百周年慶VIP預購會9月14日起開跑，祭出商品好康優惠、品牌日活動，鞏固主顧客，盼衝出超高買氣。
台中廣三SOGO百貨率先發動周年慶，9月13日起舉辦VIP預購會，20日周年慶活動正式開打，今年投入億元的行銷預算，推出逾10萬組化妝品及全館獨家商品，還祭出滿千送百、卡友限定周周來店禮、聯名卡獨家再加碼、樓面加碼再回饋等促銷活動，最高回饋率可達23％。廣三SOGO全檔周年慶業績目標為19.7億元，預估較去年增加4％。
廣三SOGO百貨也推出韓國超人氣艾絲樂小兔聯名來店禮搶客，包括絨毛提袋、體重計、防曬傘、收納折疊椅、保冷袋等商品，可望刺激買氣。
台中大遠百周年慶VIP預購會將自9月14日起開跑，21日周年慶正式上路，同樣祭出買千送百，化妝品區更有買一送多優惠，今年周年慶業績目標挑戰43.5億元，預估年增1成。
看好中部高端客群對精名品的消費力，台中大遠百9月15日將舉辦「璀璨耀眼 Dazzling Glow」精品之日活動，邀請VIP主顧客參加年度時尚派對；此外，今年周年慶也改裝了許多高端新櫃，打造「精名品頂級殿堂」，且舉辦多場品牌鑑賞、茶會與年度回饋。
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