台中百貨周年慶開打 推韓國粉紅艾絲樂小兔聯名搶客

皇后娘娘來了！中國大陸女星秦嵐首度以TORY BURCH代言人身份，參與品牌在紐約時裝周期間舉辦的2024春夏系列發表會。不同於出發前的清新可人穿搭，秦嵐走在紐約街頭擺拍，端出高冷面貌演繹秋冬新裝，不怒而威的細膩表情，讓網友看了都說「皇后駕到？」、「娘娘，萬福金安！」

2023-09-13 10:20