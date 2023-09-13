秦嵐高冷面貌現身TORY BURCH大秀 網驚：「皇后娘娘駕到？」
皇后娘娘來了！中國大陸女星秦嵐首度以TORY BURCH代言人身份，參與品牌在紐約時裝周期間舉辦的2024春夏系列發表會。不同於出發前的清新可人穿搭，秦嵐走在紐約街頭擺拍，端出高冷面貌演繹秋冬新裝，不怒而威的細膩表情，讓網友看了都說「皇后駕到？」、「娘娘，萬福金安！」
「皇后專門戶」的秦嵐以TORY BURCH代言人身份出席2024春夏大秀，不同於前往紐約時的白色POLO衫搭配過膝牛仔裙、黑色貝雷帽並搭配休閒鞋，散發滿滿少女感造型。現身服裝秀場外，秦嵐以西裝外套穿出都會風情，散發出幹練、俐落女強人氣場，相當時髦。駕馭兩種截然不同風格，滿足成熟女性以及年輕族群的穿搭需求，或許就是秦嵐能擔任代言人的原因。同場看秀的還有「鬼鬼」吳映潔，這是她首度參與時裝周，以不規則拼接格紋洋裝出席TORY BURCH大秀，展現難得的「小女人」婉約風情。
TORY BURCH 2024春夏大秀選在美國自然歷史博物館側廳發表，這座新落成場館由以環保理念而聞名的建築師Jeanne Gang設計，空間充滿空靈靜謐之美，與品牌服裝呈現的簡潔幹練輪廓相輔相成。而設計師Tory Burch在這一季要傳達的是「什麼是不費力的時尚」，所以採取模組化剪裁、輕盈材質和錯綜複雜的層疊設計來凸顯俐落結構。利用品牌經典色調如海軍藍、棕褐色、黑色和橄欖色貫穿全系列，但在鞋子和袋包上點綴著明亮的色彩，許多造型都體現解構主義風格，如裙裝和腰帶的不對稱線條、長版西裝外套、誇張襯衫袖口以及長而寬鬆的袖子、褲子。
除此之外，色彩跟材質的混搭也是重點，其中一套長版海軍藍羊毛夾克貼合模特兒身材，搭配亮檸檬綠緞面褲子，露出尖頭鞋。或是裙子和連身裙上的特大號安全別針以及龐克風格耳環都引人注目。而牛仔及膝裙搭配一件海軍藍羊毛羊毛大衣，則表現休閒與奢華面料搭配主題。值得一提的是，除了看秀嘉賓中有品牌代言人，走在TORY BURCH伸展台上，則有同為代言人的超模劉雯，煞是有趣。
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