遠傳今日11時開放iPhone 15系列預約登記

備受全球關注的最新iPhone 15今（13）日凌晨1時正式發表，共推出iPhone15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max四款新機，遠傳電信將於今日上午11時開放線上預約登記，提供消費者最新iPhone 15系列第一手開賣和優惠訊息，還有機會抽到最新頂規的iPhone 15 Pro Max。

iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，iPhone 14 Pro系列專屬的動態島功能也全面導入iPhone 15全系列機型，主鏡頭更升級4800萬畫素，iPhone 15 Pro Max更搭配五倍光學鏡，是iPhone歷年最長的光學變焦範圍，讓使用者可從更遠處拍攝更清晰的特寫。

iPhone 15 Pro系列搭載全新A17 Pro晶片，傳統的靜音鍵都改成動作按鈕，讓用戶自行設定想要觸發的功能，機身也採用鈦金屬材質搭配霧面玻璃背蓋，讓整體握感、質感都大升級，重量也更輕盈。果粉最期待的新色也令人眼睛為之一亮，iPhone 15、iPhone 15 Plus推出一系列包括粉紅色的馬卡龍夢幻色，iPhone 15 Pro系列則是推出四種鈦金屬顏色。

遠傳推出網路門市限定優惠，只要參與線上預約登記，後續於網路門市購買最新iPhone 15系列，使用悠遊付並綁定遠傳friDay聯名卡付款，就可享最高15%回饋，遠傳也將陸續發布今年iPhone15購機優惠活動。

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