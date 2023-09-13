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送走橘色惡魔迎來翡翠騎士 今年國慶將先炸裂高雄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
素有「翡翠騎士」封號的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出，高雄10月8日並能搶先看，南部民眾可以一飽眼福。圖／高市府行國處提供
素有「翡翠騎士」封號的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出，高雄10月8日並能搶先看，南部民眾可以一飽眼福。圖／高市府行國處提供

今年雙十國慶慶祝活動再現爆點！繼去年日本「橘色惡魔」颳起旋風後，今年邀來素有「翡翠騎士」封號的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出，高雄10月8日並能搶先看，南部民眾可以先睹為快。

去年雙十國慶，應邀演出的日本京都橘高校吹奏樂部精湛的演出令人記憶猶新，今年國慶籌備委員會與中華文化總會邀請東京農業大學第二高等學校吹奏樂部訪台，更首度與高雄市政府合作，將於10月8日下午4點在高雄港7號碼頭演出，讓民眾在高雄搶先看！

日本群馬縣東京農業大學第二高等學校吹奏樂部素有「翡翠騎士（EMERALD KNIGHTS）」封號，曾拿下日本第50屆吹奏樂縣大會金賞、西關東吹奏樂大賽大會連續2年金賞、行進吹奏樂全國大賽連續3年金賞，更是群馬縣第一所在同年榮獲兩座全國性大賽金賞的學校，與被稱為「橘色惡魔」的京都橘高校吹奏樂部都是全國性大賽金賞常勝軍，聲名並駕齊驅。

「民眾不必特地北上，就能先睹為快」，高雄市長陳其邁表示，這也是國慶大會表演團體首度在國慶演出前就先在高雄表演，讓高雄市民及南部民眾提前感受國慶表演團體震撼人心的演出，同時為國慶大會拉開序幕，高市府也一定會盡地主之誼，讓台日友情再加溫。

行政暨國際處張硯卿處長表示，經文化總會居中牽線，促成「翡翠騎士」到高雄演出與交流。「翡翠騎士」首度參與海外公演，就以編制148人的盛大陣仗來到高雄演出，預期帶來視覺與聽覺的音樂盛宴。為讓「翡翠騎士」感受高雄的溫暖陽光與熱情魅力，市府將安排文化參訪、美食饗宴及台日學生交流，讓日校師生深入認識高雄，享受高雄在地美食與濃濃人情味。

素有「翡翠騎士」封號的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出，高雄10月8日並能搶先看。圖／高市府行國處提供
素有「翡翠騎士」封號的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出，高雄10月8日並能搶先看。圖／高市府行國處提供
素有「翡翠騎士」封號的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出，高雄10月8日並能搶先看，南部民眾可以一飽眼福。圖／高市府行國處提供
素有「翡翠騎士」封號的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出，高雄10月8日並能搶先看，南部民眾可以一飽眼福。圖／高市府行國處提供

國慶 日本

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