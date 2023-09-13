實機搶先看！蘋果發表會全系列新品亮相 9月22日開賣

蘋果秋季發表會稍早落幕，會前預測幾乎全部命中，記者在現場也帶來第一手實機現場照搶先看。

大家最期待的iPhone 15 Pro推出黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬等4種全新絕美外觀；iPhone 15則是採用了業界首創的注色玻璃背板，提供粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色多種色彩，同時呈現粉嫩霧面的夢幻質感。令人驚喜的是，連Apple Watch Series 9也推出了全新粉紅色鋁金屬錶殼，搭配原有的星光色、午夜色、銀色、(PRODUCT)RED，帶來更多色彩搭配選擇，蘋果同時也宣告，Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2和Apple Watch SE的部分錶殼與錶帶組合，是蘋果首度推出的碳中和產品，為2030全面達成碳中和又邁進一大步。

售價方面，iPhone 15建議售價29,900元起；iPhone 15 Plus建議售價32,900元起；iPhone 15 Pro建議售價36,900元起；iPhone 15 Pro Max建議售價44,900元起。Apple Watch Series 9 41mm建議售價13,500元起、45mm建議售價14,500元起；Apple Watch SE 7,900元；Apple Watch Ultra 2建議售價27,900元。