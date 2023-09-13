雙倍經典！桂冠×舊振南「綠豆椪湯圓」新登場

「聯名」一直是食品界的討論重點。今年秋季，「桂冠湯圓」與「舊振南餅店」聯名推出「桂冠舊振南綠豆椪湯圓」，將經典滋味碰撞出新火花。「77乳加」則是與Lulu黃路梓茵合作推出3款具有秋季氣息的聯名乳加，帶來不同的應景滋味。

「桂冠湯圓」與「舊振南餅店」攜手推出的「桂冠舊振南綠豆椪湯圓」，選用台灣在地契作圓糯米，依6道古法工序製成圓潤富彈性的外皮，內餡則是以舊振南招牌的李白綠豆椪為發想，將綠豆透過7道工法製成綿密的綠豆餡，讓兩樣經典相互結合，帶來傳統又創新的滋味，每盒79元。同時桂冠線上商城也推出「中秋賞月相聚組」，可品嚐到桂冠舊振南綠豆椪湯圓、烤肉及冰品，每套原價1162元，優惠價799元。9月22日前，輸入折扣碼moon，可享免運優惠。